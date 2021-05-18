Selçuk Belediye Meclisinde İsrail’in saldırıları kınandı

Selçuk Belediye Meclisi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını oy birliğiyle kınadı.

Selçuk Belediye Meclisi, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında toplandı. Toplantıda meclis üyeleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı. Mecliste grubu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) meclis üyeleri, söz alarak İsrail’e tepki gösterdi.

Başkan Sengel, konu ile ilgili olarak "İsrail’in Filistin’e, Filistinli çocuklara, kadınlara, sivillere, BM’nin almış olduğu kararlara ve her şeyden önce yaşam hakkına dair yapmış olduğu saldırıları Efes Selçuk Belediye Meclisi olarak kınamamız gerektiğini belirterek, konuyu oylarınıza sunuyorum. Bu partiler üstü bir durumdur. Yaşam hakkı bütün partilerin sonuna kadar savunduğu bir haktır. Filistin’de bulunan kadınları, çocukları ve sivilleri düşünürsek, onların yaşam hakkı hepimizin savunduğu esaslardan birisidir. Efes Selçuk Belediye meclisinin tüm Efes Selçuk adına bu saldırıları kınadığını belirtmek isterim” dedi.

Başkan Sengel’in önerisi belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.