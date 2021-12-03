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Şehit Murat Coşkun Ortaokulu kütüphanesine kavuştu

’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu’nda ve Yeni Şakran Yunus Emre Ortaokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerle yakından ilgilendi.

İZMİR 03.12.2021, 23:34
Şehit Murat Coşkun Ortaokulu kütüphanesine kavuştu

’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu’nda ve Yeni Şakran Yunus Emre Ortaokulu’nda kütüphane açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerle yakından ilgilendi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında, Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu ve Yeni Şakran Yunus Emre Ortaokulu’nda gerçekleşen açılış programlarına Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, hayırseverler ve öğretmenler katıldı. Katılımcılar, Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu’nda kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi ziyaret ederken Okul Müdürü Bengül Özelçi, katılımcılara okul ve kütüphane hakkında bilgilendirmeler yaptı. Kütüphane ziyareti sonrasında kitap bağışında bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Aliağa Şehit Murat Coşkun Ortaokulu’nun 2019-2020 yılı eğitim öğretim döneminden bu yana eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirten Okul Müdürü Bengül Özelçi, “Yeni bir okul olmamıza rağmen tüm eksiklerimiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile Aliağa Belediyesi ve kişi ve kuruluşlarca giderildi. Türkiye genelinde kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında da okulumuzda kütüphane açılışını gerçekleştirdik. Kütüphanemizde öğrencilerimizin faydalanabileceği bin 600 adet kitabımız bulunuyor. Tüm öğretmen ve öğrencilerime okulumuza kattıkları güzelliklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Yeni Şakran Yunus Emre Ortaokulu’nda açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye Konya’da eğitim uçuşunda yaşanan kaza sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in ismi verildi. Aliağa heyetinin katıldığı açılış etkinliğinde Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in babası Mehmet Gençcelep de yer aldı.

Öğrencilerden Başkan Serkan Acar’a Büyük İlgi

Kütüphane açılışlarına katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerin büyük sevgisiyle karşılaşan Başkan Serkan Acar, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin fotoğraf çekim isteklerini de geri çevirmeyen Başkan Serkan Acar, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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