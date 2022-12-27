Seferihisar’da kara yollarının yaptığı peyzaj düzenlemesinde sona doğru

AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatının girişimleriyle, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün Seferihisar-İzmir kara yolu üzerinde bulunan orta refüj ve kavşaklarda başlattığı peyzaj çalışmaları sona yaklaşıyor. Ulamış ile Doğankent Sitesi arasında devam eden çalışmalar, yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda bir güzergahı kapsıyor.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatının girişimiyle, Seferihisar-İzmir kara yolu üzerinde, Ulamış ve Doğankent Sitesi arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından peyzaj çalışmaları başlatılmıştı. Sona gelinen çalışmalar çerçevesinde; yayaların güvenle yürüyebilecekleri kaldırım düzenlemeleri, kaza riskini azaltan kavşak ve sinyalizasyon düzenlemeleri ile aydınlatma direklerinde yenileme ve eklemeler yapılıyor, elektrik tesisatları yer altına alınıyor.

"Özveri ve nezaketle yapılan bu çalışma Seferihisar’a güzel bir hediye oldu"

Sona yaklaşan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Seferihisar ilçemiz gerek doğal gerek tarihi güzellikleri ve kültürüyle yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlayan güzide bir ilçe. Her geçen gün ev sahipliği yaptığı ziyaretçi sayısı artıyor. Seferihisar’da yaşayan kıymetli hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize; Seferihisarımıza yakışacak bir çalışma ile anayolumuz hoş olmanın yanı sıra çevreye duyarlı bir peyzajla güzelleşiyor. Yol üzerindeki dikim alanlarında iklime ve yol güvenliğine uygun olarak seçilen ağaçlandırma çalışmalarında, damla sulama yöntemi kullanılarak su israfının önüne geçilerek yeşillendiriliyor. Özveri ve nezaketle yapılan bu çalışma Seferihisar’a güzel bir hediye oldu. Bu çalışmada emeği geçen ve ilçemizin güzelleşmesine vesile olan herkese kendim ve tüm teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Hep söylüyoruz. Seferihisar’da hayat ulaşınca başlar” ifadelerini kullandı.