Seferihisar’da esnafı endişelendiren görüntü

Sıcağın artmasıyla esnafı endişelendiren yosunlar Sığacık Balıkhanesi’nin altından geçen dereyi kapladı. Esnaf çirkin görüntüyle birlikte sıcağın artmasıyla koku oluşacağından endişe duyarken, derenin bir an önce temizlenmesini istiyor.

İzmir Seferihisar’da turizm sezonu başladı. Tatilini ve hafta sonunu Seferihisar’da geçirmek isteyen ziyaretçilerin yemek için en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Sığacık Balıkhanesi’ndeki restoranların altından geçen dere yosun sebebiyle esnafa zorluk yaşatıyor. İZSU’nun liman bağlantısı olan dereyi kaplayan yosunlar hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de esnaf havanın ısınmasıyla kokuya sebep olmasından endişe ediyor. Esnaf, ziyaretçilerin çöp ve yosun manzarasında yemek yemekten çekindiklerini ve oluşabilecek kötü kokunun hizmet vermelerine engel olacağını ifade ederek derenin bir an önce temizlenmesini talep ediyor.

Esnaf kirlilikten şikâyetçi

Sığacık Balıkhanesi’nde balık restoranı işleten İbrahim Okyar, deredeki kirlilikle ilgili birçok kez ilgili birimlere başvurduklarını ancak temizleme çalışmasının yapılmadığını ifade etti. Deredeki kirliliğin işlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Okyar, “Biz Sığacık Balıkhanesi’nin üzerinde bulunduğu sal alanı üzerinde işletmecilik yapıyoruz. Burası için belediyeye işgaliye bedeli ödüyoruz. Altımızda bulunan derede yazın su akışı olmadığı için yosunlanma oluyor. Belediye tarafından bu yosunlanmaya bir düzen sağlanamıyor. Burada biriken ve düzenli temizlenmeyen yosunlar hem görüntü kirliliğine hem kötü kokuya hem de sinek oluşumuna sebep oluyor. Dereyi gören kısımlardaki masalara misafirlerimizi oturtamıyoruz. İnsanlar o kötü görüntüye karşı yemek yemekten çekiniyor. Bizim ticari kaygımızı bir tarafa bıraksak bile burası Sığacık’ın giriş caddesi ve Sığacık’a gelenleri karşılayan ilk görüntü bu kirlilik. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da rahatsızlıklarını aktardı

Dere karşısında lokanta işleten, yosunlanma ve kirlilikten şikâyetçi olan Seçil Demirtürk, “Sıcak bastırıp sinekler uyandığında içeriyi nasıl koruyacağız diye kara kara düşünüyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok rahatsız. Böyle bir kirlilik Sığacık’a yakışmıyor” diyerek derenin temizlenmemesine tepki gösterdi. Deredeki kirlilik Sığacık sakinlerinden de tepki görüyor. Sığacık’a gelenleri karşılayan ilk manzaranın yosunlu bir dere olmaması gerektiğini söyleyen Sığacık sakinleri, derenin düzenli olarak temizlenmesini istiyor. Derenin yanında bulunan taksi durağında çalışan Samet Oğul, kirlilik hakkında “Deredeki yosunlanma temizlenmediği için hava ısındıkça koku yapıyor. Biz bütün gün burada çalışıyoruz. Bu kokudan da görüntüden de çok rahatsızız” diye konuşarak tepkisini dile getirdi.

“Seferihisar İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek alamıyor"

Seferihisar’ın İzmir Büyükşehir Belediyesinden hizmet alamadığını dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, “Seferihisar İzmir’in kıymetli turizm bölgelerinden biri ve sezonun başladığı bu dönemde bile İzmir Büyükşehir Belediyesinden hizmet alamıyor. Deredeki bu görüntü ve koku kirliliği de bunun apaçık göstergesi. Çözümü çok basit olan ihtiyaçları giderme noktasında dahi aksiyon alamıyorlar. Gıda işletmelerinin olduğu, yemek hizmeti veren bir yerde böyle bir görüntü hem üzücü hem de esnafa iş kaybettiren bir durum. Esnafımızın kaygısı son derece haklı. İZSU sorumluluğunda olan bu derenin, hava daha fazla ısınmadan bir an önce temizlenmesi ve takibinin düzenli yapılması gerekiyor” dedi.