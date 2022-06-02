Seferihisar’a yapılması planlanan Millet Bahçesi yaz aylarında başlamayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte gerçekleştirdiği Seferihisar ziyaretinde müjdesini verdiği Millet Bahçesi projesi, düzenleme çalışmaları sebebiyle bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi adına yaz aylarında başlamayacak.

Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi Girlen mevkisinde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, 60 bin metrekarelik bir proje olan Millet Bahçesi çalışmalarının, bölge esnafı ve turizmin sezonda olumsuz etkilenmemesi adına yaz aylarında başlamayacağını dile getirdi.

Konu hakkında detay veren Başkan Aydın, “Girlen mevkiinde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi 60 bin metrekarelik bir alanı kaplayan büyük ve donanımlı bir çalışma olacak. Bildiğiniz gibi Sığacık Mahallesi, Seferihisar’ımızın gözde turizm lokasyonlarından biri ve yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Bölgede yaz aylarında yapılacak bir çalışma Sığacık’ta hizmet veren esnafımızı ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği için fiziki çalışmalar turizm sezonunun bitmesinin ardından başlayacak. Bu sürede Millet Bahçesinin Seferihisarlı hemşehrilerimizin ve ilçemize ziyarete gelen misafirlerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri donanımlı bir alan olması için gereken tüm detaylar planlanacak” diye konuştu.

Başkan Aydın, projenin tamamlanmasının ardından yıllardır atıl durumda olan bu alanın, Seferihisar’ın en büyük sosyal alanı olacağını dile getirdi. Millet Bahçesinin Seferihisar için çok büyük bir değer olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Millet Bahçemiz büyük bir yeşil alan içinde sosyal donatıları, keyifli vakit geçirilecek aktivite alanları ve yelken sporu için bir tesisin de içinde olacağı tam donanımlı bir alan olacak. Seferihisar’ın kalbi bu alanda atacak” ifadelerini kullandı.