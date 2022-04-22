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Seferihisar’a üç büyük yatırım müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yaptığı Seferihisar ziyareti sonrasında, Seferihisar için üç büyük yatırım müjdesi verdi. Ziyaret sırasında bakanlara yatırım projeleri ile ilgili sunum yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, projelerinin kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Seferihisar’ımıza yakında çok önemli yeni yatırımlar geliyor" dedi.

İZMİR 22.04.2022, 10:57
Seferihisar’a üç büyük yatırım müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte yaptığı Seferihisar ziyareti sonrasında, Seferihisar için üç büyük yatırım müjdesi verdi. Ziyaret sırasında bakanlara yatırım projeleri ile ilgili sunum yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, projelerinin kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Seferihisar’ımıza yakında çok önemli yeni yatırımlar geliyor" dedi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Seferihisar ziyaretleri sırasında, Seferihisar’a özel sunum yaptı. Program sonrasında konuşan Başkan Aydın, “Seferihisar’ın ihtiyacı olan yatırımları alması için çalışmalarımızı yapıp bakanlarımıza sunum yaptık. Bakanlarımız projelerimizi ilgiyle dinleyip, olumlu görüş belirttiler. Seferihisar’ımıza yakında çok önemli yeni yatırımlar geliyor. Bakanımız Murat Kurum yatırımların müjdesini bizzat kendisi verdi” ifadelerini kullandı.

Bin 22 konutlu TOKİ projesine Seferihisar’da yaşayanlara özel ek etap

Yapım çalışmaları devam eden bin 22 konutluk TOKİ Seferihisar projesinin, dar gelirli aileler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “TOKİ’nin dar gelirli aileler için yaptığı konut projeleri çok önemli fırsatlar. Seferihisar’da yapılan bin 22 konutlu TOKİ projesi, ilçemiz için de çok önemli bir çalışma; fakat bu güzel projeden sınırlı sayıda Seferihisar ikametli hemşehrimiz faydalanabilmişti. Bakanımıza Murat Kurum’a Seferihisar’da yaşayan vatandaşlarımıza özel ek bir TOKİ etabı ihtiyacı olduğunu ilettik. Kendisi talebimizi olumlu karşıladı ve konu hakkında çalışma yapılması için talimat verdi. İnşallah Seferihisar’a özgü bir TOKİ etabı geliyor” diye konuştu.

Ürkmez’e sanayi sitesi müjdesi

Seferihisar’ın önemli turizm bölgelerinden Ürkmez’de bir sanayi sitesine ihtiyaç olduğunu, bölgede hizmet veren esnafın sanayi sitesi olmaması sebebiyle yerleşim yerlerindeki dükkânlarda faaliyet yürüttüklerini dile getiren Başkan Aydın, "Sanayi esnafımız turizm potansiyeli olan Kuşadası Caddesi üzerinde yol boyunca konuşlanmış durumda. Böylesi değerli bir bölgemizin ve yaz nüfusu 150 binleri buluyor. Yerleşim yerlerine bitişik olan iş yerleri, hem esnafımız için hem de bölge sakinleri için konforsuz bir ortam oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin dinlenmek ve tatil yapmak için geldikleri bu bölgede ses ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ve hem esnafımıza rahat bir çalışma ortamının sağlanması acil bir gereklilik. Bir süredir teşkilatımız ile birlikte bununla ilgili yoğun bir mesai harcıyoruz” diye konuştu.

TOKİ ile yaptıkları görüşme neticesinde, bir garantör olması açısından Seferihisar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile birlikte Ürkmez Sanayi Sitesi Kooperatifini kurduklarını söyleyen Başkan Aydın, "Bakanımıza detaylı bir sunum yaptık. Bakanımız projeye ilgi gösterdi, gerekli çalışmaların yapılması ve projenin takip edilmesi talimatını verdi” dedi.

“Sığacık’a Seferihisar’ın çehresini yükseltecek Millet Bahçesi geliyor”

Seferihisar’da, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri donanımlı bir sosyal alan olmadığının altını çizen Aydın, Seferihisar’ın doğal güzellikleriyle çok özel bir ilçe olduğunu; ancak iyi değerlendirilmediğini ve vatandaşın genciyle, yaşlısıyla, ailecek vakit geçirecekleri bir alana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Aydın, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sığacık Mahallesi’nde bulunan Girlen mevkii böyle bir proje için çok uygun bir alan ve şuan atıl halde. Bu alanın hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirecekleri bir Millet Bahçesi olarak düzenlenmesinin ilçemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne konu ile ilgili resmi yazılar da yazıldı. Biz de bununla ilgili süreci bakanımızla paylaştık, hazırladığımız raporları kendisine sunduk. Seferihisar çok yakında rahat bir nefes alacağı nitelikli bir sosyal alana kavuşacak. Millet Bahçesi projesi Seferihisar’ın çehresini yükseltecek.”

Ahmet Aydın, son olarak, "Parti büyüklerimizin Seferihisar’a olan desteğini daima hissediyoruz. İlçemiz için ürettiğimiz projelere gösterdikleri ilgi ve özveriyle her zaman Ankara ve Seferihisar arasında köprü oldular" dedi.

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