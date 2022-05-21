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Seferihisar’a millet bahçesi geliyor

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, konuk olduğu bir televizyon programında Seferihisar’a 60 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını söyledi.

İZMİR 21.05.2022, 12:00
Seferihisar’a millet bahçesi geliyor

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, konuk olduğu bir televizyon programında Seferihisar’a 60 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında Seferihisar’a 60 bin metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını müjdeleyen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, 1 yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını söyledi. Millet bahçesinin projesini, Seferihisar’ı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunduklarını ve onay aldıklarını söyleyen Başkan Aydın, Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi Girlen bölgesinde yıllardır atıl durumda olan alanın Seferihisar’ın en büyük sosyal alanı olacağını ve projenin bir an önce hayata geçmesini heyecanla beklediklerini ifade etti.

Millet bahçesi hakkında detay da veren Aydın, “Girlen’de yapılacak millet bahçesi, büyük bir yeşil alanı, sosyal donatıları, keyifli vakit geçirilecek aktivite alanları ve yelken sporu için bir tesisin de içinde olacağı 60 bin metrekarelik donanımlı bir alan olacak. Burası için Seferihisar’ın kalbi diyoruz ve Seferihisar’ın kalbine hemşehrilerimizin nefes alacakları bir alan yapacağız” diye konuştu.

Seferihisar’da altyapı sorunlarının da olduğunu ifade eden Aydın, yol sorununun bir türlü çözülemediğini dile getirerek, “2022 yılında yaşadığınız kentteki en büyük sorunun bozuk yollar olması çok üzücü bir durum. Seçim biteli 3 yılı geçti ama bunun düzeltilmesiyle alakalı hala bir irade gösterilemedi” dedi.

Seferihisar Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesinden yatırım almadığını da savunan Aydın, “Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeterince destek alamadıklarını dile getiriyordu. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ve seçimin üzerinden 3 yıl geçti ama hala ilçemize en ufak bir yatırımı yok. Seferihisar’daki hemşehrilerimiz Aziz Kocaoğlu döneminde ilçemize yatırım gelmediğinden şikayetçiydi, fakat Tunç Soyer dönemi de hiç iç açıcı değil” diye konuştu.

Seferihisar sporuna kazandırdıkları tesisler hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, “Seferihisar’a uzun yıllar hizmet eden İzzet Gül Stadını geçtiğimiz sene bakımdan geçirip iyileştirme çalışması yapmıştık. Bu alan içinde artık ihtiyacı karşılayamayan bir spor salonumuz var. İnşallah 3 ay içinde bu salon yıkılıp yerine daha modern ve ilçemize yakışan güzellikte yeni bir spor salonu yapılacak” diyerek yeni spor salonunun müjdesini verdi.

“Ürkmez, Doğanbey ve Payamlı için müthiş bir proje olacak”

Ürkmez Sanayi sitesi projesi hakkında da konuşan Başkan Aydın, “Ürkmez Doğanbey Sanayi Sitesi yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Seferihisar ziyaretlerinde bu ihtiyacı ve projemizi de kendileriyle paylaştık. Bakanlarımız bununla ilgili hemen gerekli talimatları verdiler. Müjdesini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum kendisi hemşehrilerimize bildirdi. Bakanımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen’e yönlendirdi ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgede hizmet veren sanayi esnafımız, esnaf odası ile birlikte bir kooperatif kuruldu. Turizm bölgesi olan bir alanda sanayi ile yerleşimin bir arada olması hem oradaki esnafımız için hem de orada yaşayan vatandaşlarımız için zor bir durumdu. Bu proje Ürkmez, Doğanbey ve Payamlı için müthiş bir proje olacak” dedi.

Seferihisar’da ikamet edenlere özel 500 konutlu TOKİ

TOKİ eli ile Seferihisar’da yaşayan dar gelirli aileler için bir proje yapılacağını ve vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olabileceğini söyleyen Başkan Aydın, “Bu projenin bizlere nasip olmasından çok mutlu ve çok gururluyuz. 500 konutluk yeni etap Seferihisar ikametli vatandaşlarımıza özel olacak. Bu bir başlangıç bu etap bittikten sonra hala ihtiyaç devam ediyor olursa ikinci ve üçüncü etaplar için çalışmalar yürütebiliriz. Bu projeler sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanı, eğitim ve alışveriş alanları olan nitelikli alanlar olacak” diye konuştu.

Seferihisar’ın daha büyük bir hastaneye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aydın, “Seferihisar’da yeni bir hastane için de bir çalışmamız var. Mevcut hastanemizin artan nüfusla birlikte özellikle yaz aylarında ihtiyacı karşılama noktasında yetersiz kalıyor. Bununla ilgili hali hazırda çalışmamız var. Seferihisar’ın girişinde sağlık alanı olarak tahsis edilen bir alanımız var ve yaklaşık 3-4 yıldır parselasyonu tamamlanamadı. Bunu belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız Seferihisar Belediyesi Meclis Toplantılarında da defalarca dile getirdiler. Bu sürenin çok fazla uzadığını düşünüyoruz. Belediye üzerine düşen uygulamayı tamamlar tamamlamaz, 150 yataklı hastanemiz için çalışmalarımız hızlanacak. Yeni hastanemiz çok daha detaylı bir hastane olacak” dedi.

“Vatandaş hizmet bekliyor”

Seferihisar’da yerel yönetimin vaatlerini yerine getiremediğini dile getiren Aydın, “Hemşehrilerimizle her zaman temas halinde olan biri olarak söylüyorum ki vatandaş artık vaat değil hizmet bekliyor. Bu söylemleri yapan kişiler bunları gerçekleştirecekleri gün gelmeyecek diye düşünüyorlar herhalde. 3 yıldır şimdiki Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin var, ondan önce 10 yıl Tunç Soyer dönemi vardı. Bu süreçte Seferihisar’da yapılan ve ihtiyaca cevap veren ne var?” şeklinde konuştu.

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