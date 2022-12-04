Seferihisar’a 88 milyonluk dev proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’ın yaşam kalitesini artıracak ’Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı’nın temelini attı. 88,5 milyon lira kaynakla 136 bin metrekarelik alanda yapılacak proje, dere ıslahının yanı sıra ilçenin yeni cazibe merkezi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, raylı sistem ve agro turizm mesajları verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar Kocaçay Deresi’nde oluşturulacak kentsel tasarım alanının temelini attı. Dere ıslahının yanı sıra İzmirlileri yeşille buluşturup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği bir alana dönüşecek projenin temel atma törenine, Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kooperatif başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Seferihisarlı katıldı. Başkan Tunç Soyer’i tören alanında ilk olarak Seferihisar Çocuk Belediyesi karşıladı. Başkan Soyer, proje alanını inceleyerek bilgi aldı. Kocaçay projesinin büyük bir hayal olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Kocaçay’da uzun yıllardır bu güzelliği ortaya çıkarmak için hep kaynak arayışındaydık. Seferihisar’da göreve başladığım ilk günlerde şunu demiştik; ‘Seferihisar istiridye içinde bir inci ve biz o inciyi gün yüzüne çıkaracağız’. Emin olun ne yapsak az. Burada göreve başladıktan sonra karakılçık gibi, çocuk belediyesi gibi, masal evleri gibi bir takım adımlar attık. Bunların devamını İzmir Büyükşehir Belediyesinde de sürdürüyoruz. Kocaçay bizim gözbebeğimizdi. Bu proje büyük bir hayaldi. Bu alan topyekûn Seferihisar’ın kalitesini artıracak, katma değerini büyütecek. Seferihisar’da insanların çocuklarıyla, sevdikleriyle huzurlu vakit geçirecekleri bir güzel alan oluşturmuş olacağız” dedi.

Seferihisar’a raylı sistem ve agro turizm mesajı

Seferihisar’da yatırımların hızla devam edeceğini söyleyen Başkan Soyer, “Seferihisar için yapacaklarımız bitmeyecek. Seferihisar, İzmir’in göz bebeği. Seferihisar çok daha fazlasına layık. Göreceksiniz, tarımla turizmin buluştuğu agro turizmin kalbi Seferihisar’da atacak. Burada başlattığımız birçok şeyi İzmir’e taşıdık ama bazıları da Seferihisar’da yoktu. Örneğin raylı sistemler. Vakti geliyor sevgili kardeşlerim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Soyer ve protokol, Seferihisar Çocuk Belediyesinin minikleriyle birlikte butona basarak Kocaçay’daki şantiye alanındaki çalışmaları başlattı.

Sürdürülebilir kentsel tasarım alanına dönüştürülecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Kocaçay Deresi’ni İzmirliler için çekim merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Sürdürülebilir kentsel tasarım alanına dönüştürülecek Kocaçay deresi için 88,5 milyon lira kaynak ayrıldı. 136 bin metrekarelik alanda yapılacak projeyle, dere ıslahının yanı sıra seyir terasları, bitki adası, yaya köprüsü yapılacak. 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan proje ile alana 484 ağaç dikimi yapılacak. Karbon tutan bitkilerden oluşturulan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında ahşap güneşlenme terası, oturma birimleri, yürüyüş yolları ile oyun alanları oluşturulacak.