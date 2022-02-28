Saygılı: "Milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Yüzde 11’lik GSYİH büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Saygılı değerlendirmesinde, "Birçok kuruluşun karamsar tahminlerde bulunduğu dönemlerde dahi Türkiye ekonomisine güvenimizi ifade etmiş ve her fırsatta 2021 yılı için çift haneli bir büyüme oranı beklediğimizi dile getirmiştik. Bu çerçevede yüzde 11’lik GSYİH büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, millî ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir" dedi.

Saygılı, açıklamasında şunları ifade etti:

Yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi, bu dönemde de imalata ilişkin mevcut kapasite ve kabiliyetiyle pozitif ayrışmayı sürdürmüş ve hem küresel hem de bölgesel üretim üssü olma iddiasını perçinlemiştir. 2021 yılında iç talep, net dış talep ve yatırımların her birinin büyümeye katkısının pozitif yönde olması, bu dönemde Türkiye ekonomisinin topyekûn bir büyüme kaydettiğini göstermektedir. Bilhassa net dış talebin büyümeye 4,9 puan katkı vermesi, büyümenin sürdürülebilirliği adına oldukça olumlu bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve ekonomi yönetimimizin idaresinde uygulamaya konulan Yeni Ekonomik Modeli sayesinde Türkiye ekonomisi, 2022 yılında da küresel ekonomi içerisindeki iddiasını artıracak ve bu dönemde de tahminlerin üzerinde büyüyecektir."