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Sanayi yatırımlarının arttığı Bergama’da meslek lisesi hamlesi

İzmir’in Bergama ilçesinde, uzun yıllardır yapımında yol kat edilemeyen endüstri meslek lisesi için belediye binasında geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (BOSBİ) doluluk oranına dikkat çekilen toplantıda, kalifiyeli eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdam için meslek lisesinin önemli olduğu vurgulandı.

İZMİR 22.02.2022, 14:20
Sanayi yatırımlarının arttığı Bergama’da meslek lisesi hamlesi

İzmir’in Bergama ilçesinde, uzun yıllardır yapımında yol kat edilemeyen endüstri meslek lisesi için belediye binasında geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (BOSBİ) doluluk oranına dikkat çekilen toplantıda, kalifiyeli eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdam için meslek lisesinin önemli olduğu vurgulandı.

Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşması, Belediye Başkanı Hakan Koştu’yu harekete geçirdi. Kalifiyeli personel ihtiyacının karşılanması ve bu konuda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek isteyen Koştu, kentte uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen endüstri meslek lisesi konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bu kapsamda, belediye binasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, ilçeye kazandırılmak istenen meslek lisesi konusu masaya yatırılarak, bu konuda çalışmalar yapılması planlandı.

Başkan Hakan Koştu, İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir-Bergama arası Kuzey Ege Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsünün tamamlanması ve açılışının planlanması ile birlikte, Bergama’nın sanayi yatırımlarında önemli bir kavşak noktası haline geldiğine işaret etti.

"Ciddi sanayi yatırımları alıyoruz. BOSBİ için önümüzdeki yıllarda yetişmiş eleman ihtiyacı doğacak"

Başkan Koştu, "Bergama Organize Sanayi Bölgemizde (BOSBİ) doluluk oranı yüzde 90’lara kavuştu. İlçe olarak çok ciddi sanayi yatırımları alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği ile Batı Anadolu Serbest Bölgemizin (ESBAŞ) biran önce faaliyetine başlaması yolunda çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. 20 bin kişinin istihdam edileceği Batı Anadolu Serbest Bölgesi başta olmak üzere Bergama Organize Sanayi Bölgemiz için önümüzdeki yıllarda ciddi manada yetişmiş eleman ihtiyacı doğacak. Sanayi yatırımlarının tamamlanması ile birlikte ilçemizde ara elemana olan ihtiyaç kat kat artacak" dedi.

"Gençlerimiz için yeni istihdam kapıları açmanın gayreti içerisindeyiz"

Yeni meslek lisesinin önemine vurgun yapan Koştu, lise ile yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanacağını, bu durumun Bergama’nın istihdamına katkı sağlayacağını söyledi.

Bergama Belediye Başkanı şöyle konuştu:

"İlçemizde işsizliğin önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Bir yandan belediyecilik faaliyetlerimizi yürütürken, bir yandan da gençlerimiz için yeni istihdam kapıları açmanın gayreti içerisindeyiz. Belediye olarak bu noktada lokomotif olmaya çalışıyoruz. Batı Anadolu Serbest Bölgemizin faaliyetine başlaması, bir yandan da Alibeyli Mahallemize kuracağımız Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgemiz ile ilçemizde işsizliği kalıcı olarak çözeceğiz. İşte bu noktada gelen sanayi yatırımları için yetişmiş, işini bilen, ne iş olsa yarımdan ziyade ihtiyaç olunan dallarda ihtisaslaşmış, özgüveni yüksek ara eleman yetiştirmemiz gerekiyor. Biz gençlerimizin geleceği için elimizi taşın altına sonuna kadar koymaktan geri durmuyoruz. Sanayi yatırımları geldiğinde yetişmiş, işini bilen eleman ihtiyacını ilçemiz gençlerinden karşılanması için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya ayrıca; İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz da katıldı.

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