Sanatseverler Narlıdere’deki resim sergisinde buluştu

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, 25 ressamın eserlerden oluşan resim sergisi sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Mustafa Hazar Resim Atölyesi tarafından, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) resim sergisi açıldı. Ücretsiz olarak gezilebilen sergide, 25 sanatçının eserleri yer aldı. Eserler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Narlıdere AKM Sergi Salonu’nda 17 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek sergi hakkında konuşan Ressam Özlem Çıldam, “Kendimi bildim bileli hep bir şeyler boyamışımdır. Bu kimi zaman ahşap oldu, kimi zaman duvar, kimi zaman heykel, kimi zaman ise insan. Şimdi de renklerimi tuvallerde görmek istiyorum. O yüzden bu organizasyonun içindeyim. Belki de içimde bir yerlerde dünyayı renklendirme isteğimdendir” ifadelerine yer verdi.