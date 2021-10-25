Sanatçılar Gölcük Gölü’nü resmetti, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen resim çalıştayına katılan 21 sanatçı, Gölcük Gölü’nün farklı alanlarını resmetti. Sonbahara has renklerle gölün eşsiz manzarası tuvallere yansıdı.

Ödemiş ilçesinde, "Elmalar Kızarırken" isimli Gölcük Resim Çalıştayına bu yıl 21 sanatçı katıldı. Ödemiş Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından organize edilen etkinlikte sanatçılar, Gölcük Gölü’nün farklı alanlarında konuşlanarak manzarayı tuvallerine resmetti. Gün boyu sürek etkinlikte sanatçılar sonbahara has renkler kullanırken, ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Eserlerin satışından elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği olarak sunulacağı belirtildi.

Ödemiş Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Başkanı Nezihe Uzunkol, resim çalıştayının amacından şu sözlerle bahsetti:

"Kültür Sanat Meclisi yönetimi olarak Ödemiş’imizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini resim sanatıyla ifade etmek ve bu şekilde ilçemizin tanıtımına katkı yapmak istedik. Çalıştaylar düzenleme fikrimizin bir diğer önemli yönü ise resim sanatıyla dayanışmayı buluşturmak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan tarihi kentimiz Birgi’de düzenlediğimiz İncir Zamanı Birgi Resim Çalıştayı’yla işe başladık. Şimdiki durağımız ise Gölcük."