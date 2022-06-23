Sanatçı Tuğba Yurt, Bergama’da binlerce kişiye konser verdi

İzmir’in Bergama ilçesinde, bu yıl 86. kez düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinde sahne alan Tuğba Yurt, coşkulu bir konserle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bergama ilçesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet 86. Kültür ve Sanat Festivalinin 3. gününde sanatçı Tuğba Yurt, Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce seveni ile buluştu. Konserde sanatçı Tuğba Yurt, şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Konser sonrası Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, Bergama kağıdı Parşömen’den yapılan plaketi sanatçıya verdi.