Sanata dokunarak erişim de mümkün

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sanatla buluşturmaya devam ediyor. İzmir Dokunulabilir Engelsiz Sanatlar Müzesindeki (İZDEM) eserler, görme ve işitme engelli ziyaretçilerini bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sanatla buluşturuyor. Örnekköy Farkındalık Merkezinde hayata geçirilen İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi bir belediye tarafından Türkiye’de düzenlenmiş ilk ve tek modern sanatlar müzesi. İZDEM’de görme ve işitme engelliler için modern sanatlar dönemine ait ünlü ressamların eserlerinin replikaları sergileniyor. Müzede bir sanat evi sanatçıları tarafından çalışılan 44 seramik kabartma tablo ile dünyaca ünlü pek çok sanatçının eseri, dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ Birimi tarafından üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle hazırlanan 12 adet mimari model de merkezde sergileniyor.

İZDEM’le engeller aşılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nilay Seçkin Öner, “Dünyanın her yerinde engelli bireylerin sanata erişiminde zorluklar yaşanıyor. Özellikle görme ve işitme engellilerin pek çok müzede koruma altına alınan eserlere erişiminde daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. Örnekköy Farkındalık Merkezi işte bu engeli aşacak İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesine ev sahipliği yapıyor. Bu müze, sadece engelliler değil toplumun bütün kesimlerine hitap ediyor” dedi.

Yaş aralıklarına ve engel özelliklerine uygun

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait izdem.org adresinde tabloların sesli betimleme ve işaret diliyle erişebilir durumda olduğunu da belirten Nilay Seçkin Öner, “Ayrıca herhangi bir çalışmanın tasarım süreci yaş aralıklarına ve engel özelliklerine uygun olarak anlatılıyor. Çoklu düşünme, düşündüğünü tasarlayabilme ve farklı fikirlere saygı duyma gibi içeriklerle tablo betimlemeleri yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir müze”

Ziyaretçiler ise merkezden memnun. Görme engelli Utku Keskin, “Müzeleri gezmeyi, sanatla ilgilenmeyi severim. Biz görme engelliler için çok güzel bir müze. Bunların devamının gelmesini isteriz” sözlerine yer verdi. Görme engelli Leman Erkan ve Sedef Sakız ise müzenin çok güzel olduğunu ve tabloları çok beğendiğini belirtti.

“Burada olmak gurur verici”

11. sınıf öğrencisi Elif Babur müzenin kendisine farklı hissettirdiğini söyleyerek derslerini pekiştirme fırsatı bulduğunu ifade etti. Öğrenci Sedanur Keskin, “Burada olmak gurur verici. Empati kurarak onların yerine geçtik. Biz onlara engel oluyormuşuz. Engel olmamamız gerektiğini öğrendik” dedi. Çocuk gelişimi öğretmeni Ülkü Karadağ ise öğrencilerin burada engellilerin ne zorluklar çektiğini gördüğünü belirterek “Büyük bir farkındalık. Görme engelliler için olduğunu düşündük ama herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederiz” diye konuştu.