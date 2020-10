Salutem Plus Medikal Ozon Cihazına yoğun ilgi

Medikal ozon cihazı alanında yerli ve milli üretimiyle öne çıkan Cemil Has Medikal, piyasaya yeni sundukları Salutem Plus Medikal Ozon Cihazı ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. Attıkları her adımda hekimlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediklerini dile getiren Genel Müdür Cemil Has, yeni ürünleri ile de bu hedeflerini tutturduklarını ifade etti.

Kuruldukları günden bu yana medikal sektöründe Ar-Ge’ye önem verdiklerini ve bu alanda yatırım yaptıklarını ifade eden Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Bu süreçte aynı zamanda sağlık sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ettik" dedi.

Ozon tedavisi alanında yapılan araştırmalara odaklandıklarını ifade eden Cemil Has, "Küresel salgın korona virüsü tedavisinde; İspanya Ozon Tedavisi Tıp Profesyonelleri Topluluğu (AEPROMO) himayesinde yayınlanan Madrid Deklarasyonunda serum fizyolojik ozonlamanın ön plana çıkmasıyla, biz de mevcut medikal ozon cihazımızı bu tedaviye göre tasarladık. Hekimlerimiz ve sağlık merkezleri, mevcut ürünümüz Salutem Medikal Ozon Cihazından zaten memnundular; ancak biz, her zaman gelişmeler paralelinde ürünlerimizin tasarımını yenileriz. Yine öyle yaptık. Serum fizyolojik ozonlamanın yanı sıra Salutem Plus’a eklediğimiz bazı fonksiyonlarla da kullanım ve tedaviden alınan sonucu maksimuma çıkardık" dedi.

"Hekimlerimiz için çok büyük avantaj sağlıyor"

Yeni ürünleri Salutem Plus’ın yeni özellikleri sayesinde pek çok ihtiyacı karşıladıklarını vurgulayan Has, "En önemli özelliği korona virüsü tedavisinde kullanılan serum fizyolojik ozonlamaya imkan vermesi. Bu özellik, hekimlerimiz için çok büyük avantaj sağlıyor. Cihazımıza ayrıca, hassas doz aralığı ekleyerek küçük dozlarda çalışılmasına imkan sağladık. Bunun yanında Salutem Plus’a zamanlayıcı modu, başka bir deyişle Timer Modu ekledik. Bu mod ile ozon uygulayan uzman süreyi belirleyerek cihazın başından ayrılabilir. Cihaz, belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak durur. Son olarak da ozonun olmadığını ve oksijenin bittiğini haber veren bir uyarı sistemimiz var. Bu sistem ile hekim, cihazda ozon ya da oksijenin eksikliğini fark ediyor. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tedaviye devam ediyor. Tüm bu özellikler sayesinde hekimlerimiz ozon tedavisini kolaylıkla uygulayabiliyorlar" diye ekledi.

Hekimler tarafından beğenildi

Ozon tedavisinin hem hastalıklardan korunma hem de hastalıkların tedavisinde destekleyici tedavi yöntemi olarak kullanılmasından dolayı cihazlarının öneminin daha da arttığına dikkat çeken Has, "Sağlık sektöründe çalışmak demek, insana dokunmak demek. Üreteceğiniz her cihaz, ortaya koyacağınız her yenilik, insana fayda sağlıyor. Biz de bunun bilinci ile çalışıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde, tıbbi cihaz üretebilmenin hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm bu süreç bizleri daha iyiye gitmek için motive ediyor. Global gelişmeleri takip etmek ve bunlara hızlı bir şekilde aksiyon vermek hedefimiz. Bu sayede ürünlerimizi; hekimlerimizi ve hastalarını destekleyecek seviyeye getirebiliyoruz. Yeni ürünümüz Salutem Plus ile de bu hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. Cihazımıza eklediğimiz yeni fonksiyonlar ve serum fizyolojik ozonlamaya imkan sağlıyor olması hekimlerimizin dikkatini çekiyor. Cihazımızı piyasaya sunmamızın üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken gelen talepler bizleri mutlu ediyor. Geri dönüşler olumlu… Hekimlerimizin ve sağlık merkezlerinin gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Önümüzdeki dönemde de sağlık alanına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.