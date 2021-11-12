Salgın döneminde sosyal medya fenomenleri eğlendirici içeriklere yöneldi

Korona virüsü salgını sürecinde sosyal medya ünlülerinin paylaşımları gündeme uygun olarak değişti. Covid-19 döneminde, bu kişilerin toplum üzerindeki etkisi daha fazla görünür hale geldi. Yaşar Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonucunda, sosyal medya fenomenlerinin eve kapanma dönemlerinde yaptığı paylaşımların yüzde 68,4’ünün Covid-19 ile ilgili olduğu ve takipçileri için üstlendikleri rolün eğlendirme olduğu ortaya çıktı.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç ve Araştırma Görevlisi Asuman Özer, "Ünlü Etkisi Kullanımı Çerçevesinde Pandemi İletişimi: Instagram Mikro Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme" isimli araştırmada, Türkiye’de en çok tercih edilen sosyal ağlardan biri olan Instagram’daki fenomenlerin salgın dönemindeki iletişimlerini nasıl gerçekleştirdiklerini analiz etti. İçerik analizi, Türkiye’de karantinanın başladığı tarih olan 16 Mart 2020 tarihinden karantinanın sona erdiği 1 Haziran 2020 arasında yapıldı. Araştırma kapsamında, Instagram üzerinde etki gücüne göre ilk 10 sıraya yerleşmiş fenomenlerin karantina dönemlerindeki paylaşımları, gönderilerin dili ve yeri incelendi. Fenomenlerin kendi stratejilerini Covid-19 salgınına adapte ettikleri görüldü.

Paylaşımların yüzde 68,4’ü Covid-19 ile ilgili

Araştırma kapsamında, Cretor Den’in "Etki Gücüne Göre Mikro Influencer" sıralamasında ilk 10’da olan Danla Bilic, Eylül Öztürk, Aykut Elmas, Oğuzhan Uğur, Yasemin Sakallıoğlu, Şeyda Erdoğan, Pelin Akil, Duygu Özaslan, Berkcan Güven ve Damla Altun’un Instagram’daki paylaşımları analiz edildi. Bulgulara göre; sosyal medya ünlülerinin karantina döneminde yaptıkları paylaşımların yüzde 68,4’ünün Covid-19 ile ilgili olduğu ve sponsorlu gönderilerin azaldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin salgın dönemindeki paylaşımlarının daha çok mizah yönlü olduğu dikkat çekerken, karantina dönemlerinde paylaşılan gönderilerin çoğunun iç mekânda olduğu, en çok ev yaşamından ve hayat tarzlarından kesitler ile ilgili paylaşım yapıldığı görüldü.

Fenomenlerin, Covid-19 salgını sürecinde üstlendikleri rollerden biri de eğlendirme rolü oldu. Fenomenler, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda, takipçilerini eğlenceli videolarla, hikayelerle ve fotoğraflarla eğlendirdi. Eğlencenin yanı sıra bu kişilerin; evde kalma, sosyal mesafe kurallarına uyma, maske takma gibi konularda farkındalık oluşturarak takipçilerini bilgilendirmeyi, uyarmayı, yönlendirmeyi ve hatta olumlu davranış değişiklikleri geliştirmeyi amaçladıkları da gözlemlendi.