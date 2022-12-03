Sakız ağaçları Urla’da yeniden can buluyor

İzmir’in Urla ilçesinde "Yarımada kadınları sakız ağacına can katıyor" projesi çerçevesinde 200 adet sakız ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Urla Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleşen projede Zeytinler Mahallesi’ne ilk etapta toplam 200 adet sakız ağacı dikildi. Etkinliğine, Urla Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, muhtarlar, Gaziler, birim müdürleri, STK’lar, üniversite öğrencileri ve yöre halkı katıldı. Proje çerçevesinde sakız ağacını Urla’nın topraklarıyla buluşturarak verimliliğini kaybetmiş sakızları işleyip, yeni sakızların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Dayanç, “İlçemiz tarihinde tarımın çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Urla doğasıyla da çok güzel ve özel bir ilçe. Nasıl bizlere böyle güzel bir coğrafya emanet edildiyse, bizler de gelecek nesillere aynı şekilde miras bırakmamız gerekiyor. Sakız Ağacı Projesi tarımsal üretimi teşvik ve farkındalık oluşturma adına kıymetli bir projedir. Günümüz dünyasında tarımsal üretimin önemi her geçen gün daha da artmakta olup, tarımın desteklenmesi, sürdürülmesi ve teşvik edilmesi çok önemlidir. Yerelde tarımsal kalkınma kooperatifleri, çiftçilerimiz ve ziraat odası ile işbirliği halinde tarımsal üretime yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.