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Sağlıklı, güvenilir ve yöresel lezzetler bu sitede

PANDEMİ TEDBİRLERİNİN SÜRDÜĞÜ VE VİRÜS YAYILIMINA KARŞI SOSYAL İZOLASYONUN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI GÜNÜMÜZDE, ALİAĞA BELEDİYESİ TARAFINDAN FAALİYETE GEÇİRİLEN ONLİNE SEMT PAZARI, BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

İZMİR 17.07.2020, 17:14
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Sağlıklı, güvenilir ve yöresel lezzetler bu sitede

Pandemi tedbirlerinin sürdüğü ve virüs yayılımına karşı sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı günümüzde, Aliağa Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen online semt pazarı, büyük ilgi görüyor.

Aliağa’da vatandaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için hizmete açılan online siteden, bugüne kadar tonlarca sebze, meyve ve bakliyat ürünü sipariş edildi. Kurulan aliagasemtpazari.com adresinden, açıldığı günden bu yana 32 bin Aliağalı vatandaş siteden sipariş verdi. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağa Bal Üreticileri Birliği gibi Aliağa’nın yerel üreticilerinden sağlanan yüzde yüz doğal ürünler online raflarda yerini alır almaz yoğun ilgi gördü.

Salgın nedeniyle yaşanan kritik süreçlerde sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların en büyük destekçisi olan site, tedbirlerin hafiflediği günümüzde de hizmetlerini aksamadan sürdürüyor. Online sitede ayrıca; el yapımı tarhana, portakal reçeli, süt reçeli, erişte, havuçlu erişte, ıspanaklı erişte, karışık sebzeli erişte, pancarlı erişte, fırın mantı, siyah zeytin, yeşil zeytin, çam balı, çiçek balı ve zeytinyağı online sitede satışa sunuluyor.

Site üzerinden verilen tüm siparişler, belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde özenle hazırlanarak adreslere teslim edilirken, vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda kredi kartı ile ya da nakit olarak yapabiliyor.

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