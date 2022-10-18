Sağlıkla geçen 11 yıl

Ege Bölgesi’nde son 3 yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi ile afiliye olarak çalışmalarına devam eden İEÜ Medical Point Hastanesi 11 yılı geride bıraktı.

Kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Veysi Kubba, “Kişiye özel tıp anlayışımız, yüksek teknolojik alt yapımız ve kalite akreditasyonlarımız ile mükemmel sağlık hizmeti yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bu zor ve engebeli yolda hastanemizin üst seviye bir sağlık kuruluşu olmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirken, sağlık hizmeti vermekten onur duyduğumuz tüm İzmirli hemşehrilerimize de saygılarımızı iletiyoruz. Bu noktada, 178 ülkeden 96 bin 238 kişiye yüksek standartta, sağlık turizmi çerçevesinde tanı ve tedavi hizmeti vermiş olmanın gururunu taşımaktayız. Ayrıca sağlık turizmi alanında önemli bir projeye de imza atacağız. Bu proje, fonksiyonel tıp ile tanı ve tedavi süreçlerini birleştiren profesyonel bir kuruluşun Türkiye’deki ilk örneği olacaktır.” dedi.

Kalite kırmızı çizgimiz

Geçen 11 yıl boyunca milyonlarca hastaya şifa dağıtıldığını belirten Kubba, “Kurulduğumuz yıldan bu yana kaliteli sağlık hizmeti sunmaktan asla ödün vermedik. İnsan odaklı, etik değerlerden asla vazgeçmeyen bir anlayış ile yola devam ettik. Bu anlayışımızı kalite belgeleri ile de defalarca taçlandırdık. JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip hastanemiz aynı zamanda Avrupa Kalite Vakfı tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü’ne de sahip. Tüm bu mükemmeliyet yolculuğumuzla İzmir’e değer katmaya devam edeceğiz ve markamızı uluslararası arenalarda üst sıralara taşıyacağız.” dedi.

Gezegen dostu hastane

Geçen ay yapılan GES (Güneş enerji santrali) anlaşması ile hastanenin enerjisini güneşten alacaklarını söyleyen Kubba, “Bu proje ile birlikte hastanemiz elektrik tüketiminin yüzde 80’ini güneşten karşılayarak yılda 4 bin 750 ton daha az karbon emisyonu sağlayacak. Yakın zaman içerisinde faaliyete geçecek olan santralimiz ile birlikte sıfır karbon hastane olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Çünkü gezegenin sağlığı eşittir insan sağlığı mottosuyla geleceğimizi tasarlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İzmir kent kültürüne eşsiz katkı

Sözlerine yaptıkları sosyal sorumluluk projelerini örneklendirerek devam eden Kubba, “Sağlık hizmetleri dışında İzmir sanatına katkı yapmayı sosyal sorumluluk olarak kabul ediyoruz. 3 Kasım 2022 - 5 Mart 2023 tarihleri arasında ziyaretçileri kabul edecek olan ünlü Ressam Ahmet Güneştekin’in İzmir Kültürpark’ta sanatseverlerle buluşacak sergisinin sponsorlarından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir yakın tarihine ışık tutan bu sergiye tüm İzmirli sanatseverleri, tüm çalışanlarımızı ve hastalarımızı bekliyoruz.” dedi.

Güçlü kadro

Her zaman insana hizmet etmek şiarıyla yürüdüklerini kaydeden Kubba sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kurulduğumuz yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm bu başarılarımızın arkasında büyük bir insan gücü emeği yer alıyor. Kuruluşumuzun 11’inci yılı vesilesiyle, öncelikle bize güvenip canlarını bize emanet eden hastalarımıza, pandemi döneminde canları pahasına hizmet vermeye devam eden her kademedeki çalışma arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum ve daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum.”