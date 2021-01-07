Sağlıkçılardan Başkan Soyer’e pandemi teşekkürü

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e pandemi sürecinde sağlık emekçilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) İzmir Şubesi Eş Başkanları Erkan Batmaz, Nursel Yücesoy ve Şube Sekreteri Ümit Doğan’ı kabul etti. SES İzmir Şubesi yöneticileri, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek veren Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Kültürpark’taki İzmir Sanat Çalışma Ofisinde konuklarını ağırlayan Başkan Soyer, sağlık çalışanlarının son derece önemli bir görev yaptıklarını söyledi. Soyer, “Biz ne kadar destek olsak da az. Şunu bilmenizi isterim ki kendi koşullarımızı sonuna kadar zorlayarak destek olmaya gayret ettik; çünkü çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Tüm sağlık emekçilerinin yaptığı özverili çalışmalar inanılmaz bir şey. O nedenle biz de bir nebze olsun katkımız olduğu için çok mutluyuz” diye konuştu.

SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Erkan Batmaz da, korona virüsü salgınının tüm dünyayı etkilediğini, herkes için zor bir süreç olduğunu belirtti. Erkan Batmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendilerine zor zamanlarda önemli destekler verdiğini belirterek, “Pandemi sürecinde yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. İzmir bu süreçte yaptığı çalışmalarla, sağlıkçılara verdiğiniz desteklerle Türkiye’ye örnek oldunuz. Salgınla mücadele ederken bize verdiğiniz özel destekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

SES yöneticileri, Başkan Soyer’e teşekkür plaketi ile üzerinde pandemiyle mücadele ederken hayatını kaybeden sağlıkçıların fotoğraflarının yer aldığı masa takvimini verdi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmasına yönelik 20 Mart 2020’de karar almıştı. Büyükşehir, 20 Mart’tan bu yana verdiği ücretsiz toplu ulaşım hakkını, Haziran 2021 sonuna kadar uzattı. Sağlık çalışanları ayrıca İZELMAN’ın açık otoparklarını da haziran sonuna kadar ücretsiz kullanabilecek.