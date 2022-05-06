Sağlık turizminde Türkiye farkı

Birbirlerinden binlerce kilometre uzakta hayatlarına devam eden Litvanyalı çiftçi Guntars Rabe ve Nijeryalı elektrik mühendisi Benjamin Aziengbe Eboehi’nin yolları, prostat kanserine yakalandıkları öğrendikleri an kesişti. Acilen ameliyat olması gereken hastaları yaptıkları araştırma İzmir’e getirdi. Aynı gün Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak tarafından ameliyat edilen hastalar, operasyonun ardından ülkelerine sağlıklı bir şekilde döndü.

Türkiye, son yıllarda sadece estetik operasyonlar için değil kanser, kalp damar cerrahisi, üroloji gibi branşlarda da cerrahi operasyonlar için tercih edilmeye başlandı. Bu operasyonlara örnek olabilecek iki yabancı hasta, sağlıklarına kavuşmak için Türkiye’yi seçti. Nijerya’da yaşayan 57 yaşındaki Benjamin Aziengbe Eboehi’ye 2020 yılında prostat kanseri tanısı konuldu. Ülkesinde çeşitli ilaçlarla hastalığı tedavi edilmeye çalışılan Nijeryalı hasta, prostat kanseri nedeniyle ameliyat olması gerektiği söylendiğinde araştırmaya koyuldu. Çeşitli avantajlar sunan robotik cerrahiyi seçen Eboehi, Nijerya’da bu teknoloji olmadığı için önce Hindastan’da bir doktorla telefonla görüştü. Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Hindistan’a gelmemesini söyleyen Hintli doktor, “Türkiye’de robotik cerrahi var. Hekimleri çok iyi. Türkiye’yi tercih etmelisin” önerisinden sonra araştırmalarına bu yönde hız verdi. Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak’ın ismine ulaşan Eboehi, görüşmelerin ardından İzmir’e geldi. Prostatektomi operasyonuyla prostatındaki tümör Da Vinci robotik cerrahiyle alınan yabancı hasta, çok mutlu olduğunu, kendisini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Litvanyalı çiftçinin de tercihi İzmir

Litvanya’da çiftçilik yapan 45 yaşındaki Guntars Rabe ise gece sık idrara kalkma şikayetiyle ülkesinde doktora gitti, ancak teşhis konulamadı. Bu kez Almanya’da biyopsi yaptıran Rabe’nin prostat kanseri olduğu anlaşıldı. Almanya’da ameliyat için 8 ay sonraya gün verilen Rabe, 10 yıldır tatil için tercih ettiği Türkiye’de robotik cerrahinin olduğunu öğrendiğinde vakit kaybetmeden Türkiye’ye geldi. Türk insanının çok sıcak kanlı ve zeki olduğunu, doktorlarının ve sağlık sisteminin iyi olduğunu bildiğini söyleyen Rabe de Nijeryalı hastayla aynı gün ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

“Robotik cerrahinin avantajları çok fazla”

Robotik cerrahinin, üroloji ağırlıklı olmak üzere birçok cerrahi branşta başarı ile kullanıldığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Robot, hem hasta hem hekim için konfor sağlıyor. Hasta günlük hayatına çok daha erken dönebiliyor. İdrar tutma fonksiyonu ve ereksiyonun korunması robotik cerrahide çok daha başarılı oluyor. Sadece prostat kanserlerinde değil, prostatın iyi huylu büyümesinde belli bir hacimden sonra da rahatlıkla robot kullanabiliyoruz. Hastaların bu konuda bilinçlenmesi ve bilgiye ulaşımın günümüzde çok daha kolay olması nedeniyle hastalar ameliyatlarının robotik olarak yapılmasını istiyor” diye konuştu.