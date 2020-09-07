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Sağlık-Sen’de Ekrem Özdemir güven tazeledi

SAĞLIK-SEN İZMİR 2 NO'LU ŞUBE 2. OLAĞAN GENEL KURULU KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İZMİR 07.09.2020, 09:25
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Sağlık-Sen’de Ekrem Özdemir güven tazeledi

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında mevcut başkan Ekrem Özdemir güven tazeledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un katılımları ile gerçekleşen Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında konuşan mevcut başkan Ekrem Özdemir, insanlara faydalı olmak ve sağlık çalışanlarını ayrım gözetmeksizin yalnız bırakmamak için çalıştıklarını belirtti. Özdemir, “Bizim kültürümüz, iyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir; bu anlayış üzerine kuruludur. Bunun için üyemiz olsun olmasın sağlık çalışanlarının bir derdi, sorunu olduğunda onların bize gelmesini beklemeden biz onlara gitmeye gayret ettik. 4 yıl önce 3 bin 216 üye ile devraldığımız İzmir 2 No’lu şubemiz, bugün 15 Temmuz mutabakatlarına göre 5 bin 404 üye ile tüm kurumlarımızda yetkili oldu. 4 yıl içerisinde tam 2 bin 188 üye artışı sağlayan bu büyük teşkilatımızın tüm mensuplarına yürekten bir alkış istiyorum. Bizler sağlık emekçilerinin kapısını sadece yetki dönemlerinde çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Yılın 365 günü yönetim kurulumuzla, ilçe başkanlarımızla, kurum temsilcilerimiz ve delegelerimizle sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu gösterdik. Hangi kurumda, nerede bir sağlık çalışanı varsa onun üzüntüsüne ortak olmak, sevincini paylaşmak, dertleriyle kederlenmek, sorunlarına çözüm, yaralarına merhem olmak için buradayız” dedi.

“Hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız”

Başkanı Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Büyük ve güçlü Türkiye ideali için Sağlık-Sen, omuzlarına yüklenen sorumluluk duygusu ile sağlık emekçileri için üstlendiği lokomotiflik görevini yine sürdüreceğiz. İnşallah ülkemizi de, Sağlık-Sen’imizi de daha güzel günler bekliyor. Bu pandemi sürecini de atlatacağız. İnşallah ülkemiz ve milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır. Türkiye’nin ve göz bebeğimiz Sağlık-Sen’in önünün aydınlık olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Hep birlikte bunun için daha çok çalışacak, daha çok emek verecek, daha çok mücadele edeceğiz. Bunun için her fırsatta işimize yoğunlaşmamız gerektiğini söylüyorum. Unutmayalım ki; biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zaferin de, kaderin de zamanında sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Bizim görevimiz sabırlı olmak, inancımızdan, vakarımızdan, asaletimizden, ilkelerimizden taviz vermeden mücadelemizi sürdürmektir.”

“Sağlık-Sen 12. kez yetkili sendika olduğunu tescilledi”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise Sağlık-Sen’in büyümeye devam ettiğini belirterek, “Resmi Gazete’de sendikaların üye sayılarına ilişkin yayınlanan tebliğ ile Sağlık-Sen, 12. kez yetkili sendika olduğunu tescilledi. Şüphesiz bu yetkide gece gündüz demeden alın teri döken siz emektar teşkilat mensuplarımızın payı var. Sağlık-Sen’in bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Durmuş, sorunların çözümü için sürekli saha araştırmaları yaptıklarını ve sorunların çözümü için hem sahada hem de masada mücadele ettiklerini vurguladı. Yapılan çalışmaları yetkililer ile paylaştıklarının altını çizen Durmuş, "SASAM ile sürekli araştırmalar yapıyoruz. Sorunlara yönelik kuru eleştiri değil, aynı zamanda çözüm önerileri sunuyoruz. Sayısal verilerle sorunun derinliğini ortaya koyuyoruz. Tabii yapılan çalışmaları yetkililerle paylaşıyor, çözümü için mücadele ediyoruz. Bizim sendikal anlayışımız sadece eleştirmek ve sorunun var olduğunu söylemekten ibaret değil, aynı zamanda çözüm önerileri de sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Genel kurula Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yusuf Dural’ın yanı sıra Aydın Şube Başkanı Abdülbaki Karaer, Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Ercan Öztürk, Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat ve Sivas Şube Başkanı Muhittin Musaoğlu katıldı. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Şube Sekreteri Seher Akbulut, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Demirbaş, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barış Çağdaş, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Savaş Kaya, Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vakkas Kara, Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ferruh Çallı.

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