Sağlık çalışanlarının ismi Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanında yaşatılacak

İzmir’de, pandemi sürecinde yaşamını yitiren 385 sağlık emekçisi için fidanlar dikilirken, sağlık çalışanlarının ismi Çiğli’de oluşturulan Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanında yaşatılacak.

Çiğli Belediyesi, toplum sağlığını korumak adına Covid-19 salgınıyla en ön safta mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden kahraman sağlık emekçilerinin hatıralarını yaşatmak adına örnek bir uygulamaya imza attı. Bu kapsamda, İzmir Tabip Odasının katkılarıyla Atatürk Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu. Sağlık Emekçilerine Saygı Anı Ormanında dikilen fidanlara, Covid-19 salgınına karşı verdikleri mücadelede yaşamını yitiren 385 sağlık emekçisinin isimleri verildi. Kentin yeşil alan kapasitesinin artırılması amacıyla ilerleyen yıllarda da fidan dikim etkinliğinin devam edileceği ifade edildi.

Başkan Gümrükçü: "İsimleri nesiller boyu yaşayacak"

Sağlık emekçilerinin pandemi sürecinde toplum için büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Anadolu toprakları ve güzel İzmir’imiz tarih boyunca tıbbi gelişmelere öncülük etmiş önemli bir bölge. Çiğlimiz de hastanelerin yer aldığı bir sağlık kenti. Çiğli Belediyesi olarak, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden beri sağlık emekçilerimizle dayanışma içerisinde olduk. İlçemizdeki sağlık temsilcileriyle düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirerek, ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştık. Son olarak da, İzmir Tabip Odası ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde salgınla mücadelede kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz için Atatürk Mahallemizde saygı anı ormanı oluşturmaya karar verdik. Geniş bir katılımla fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu süreçte verdikleri kahramanca mücadeleyle yarınlara dair umutlarımızı diri tutan ve salgın sebebiyle yaşama gözlerini yuman sağlık emekçilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Mücadelelerini gelecek nesillere anlatmak için bu ormanı yaşatacağız” dedi.

"İzmir’de bir ilk"

14 Mart Tıp Bayramını buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı M. Lütfi Çamlı, “Dünyada ve ülkemizde yaklaşık bir yıldır devam eden ve bir süre daha devam edeceği belli olan küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık emekçilerimiz bu zorlu görevi sürdürürken yerel yönetimler; büyükşehir belediyemiz ve Çiğli Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Başkanımız Utku Gümrükçü’nün o günlerdeki desteklerini unutmuyoruz. Siperlik ve maske gibi ürünleri Çiğli Belediyesi bizzat üretip, Tabip Odamızın aktivistleri tarafından tüm İzmir’de sağlık emekçilerimize dağıtıldı. Bugün 14 Mart’ı kutluyoruz; ama kaybettiğimiz arkadaşlarımızın acısını içimizde taşıyoruz. Çiğli Belediyesi ile birlikte İzmir’de ilk, Türkiye’de ise sayılı olan bir uygulamayı hayata geçirerek Covid-19 salgınıyla mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini yaşatmak için Saygı Anı Ormanı oluşturduk. İlk fidan dikimini gerçekleştirdik. Anıları, bundan sonraki sağlık mücadelemizde bizlere ışık olacak. Bu anlamlı etkinlikte emeği olan Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikme etkinliğine ayrıca; İzmir Tabip Odası yöneticileri, TMMOB İKK Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, hekimler, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar katılım gösterdi.