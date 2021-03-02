Saç ekimiyle yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz

Yapılan araştırmalara göre Türkiye de her 10 erkekten 5’inin saçlarının döküldüğünü belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, “Saç dökülmesi erkeklerde ciddi rahatsızlıklara kadar vardığı bilinmektedir. Erkeklerin gerek özel hayatında gerekse iş hayatında ciddi sorunlar yaşadığını gözlemlemekteyiz. Saç ekimi yaptıran beylerin ilk işi spora başlamak ve sigarayı bırakmak oluyor. Bu süreç bizleri de mutlu ediyor.” dedi.

Yüzme sporları operasyondan 1’inci aydan sonra (kapalı havuzda) yapılabileceğini belirten Gülgör, “Yavaş tempolu yürüyüşler üçüncü günden sonra yapılabilir. Ağır tempolu yürüyüşler 1 aydan önce yapılmaması tavsiye edilmektedir. Baş bölgesindeki kasları harekete geçirecek spor ve hareketlerin yapılmasını önermiyoruz. 4-6 hafta saçlı derinizi güçlü güneş ışınları ve sürekli travma oluşturacak olaylardan uzak durulması gerekiyor. Operasyondan sonra 1 ay müsabakalı sporlardan uzak durmalısınız” dedi.

Yaşam tarzı değişiyor

Ayrıca giyim tarzları, saç stilleri ve duruşlarına kadar büyük bir değişim yaşandığını belirten Gülgör, “İş hayatında başarılı işlere imza atabiliyorlar. Çünkü var olan öz güvenleri ekimden sonra yeni görünümleriyle daha da artmaktadır. Özel hayatlarında daha da mutlu olabiliyorlar. Ve yeni ilişkiler hatta evlilikler yapıyorlar. Bunlara şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Erkeklerdeki saç dökülmesinde saç çizgisi geriye doğru gitmektedir. İşte bu noktada psikolojik olarak etkilenmeye başlamaktadırlar. Şunu söyleyebilirim ki biz sadece saç ekmiyoruz biz onların hayata daha güzel ve mutlu bakmalarını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Şampuan mı sabun mu?

Saçları her gün yıkamanın zararlı olduğunu belirten Gülgör, şu tavsiyelerde bulundu: “Saç derisinin bir flora yapısı var ve sıkça yıkamak bu tabakayı bozar ve saç derisinin kurumasını sağlar. Saçlarınızın nem dengesini kaybederek kurumasına yardımcı olursunuz. Kırılmalar oluşarak dökülmeye başlar. Bazılarımız saçlarını yıkamak için doğal olması nedeniyle sabunlara yöneliyor. Oysa ki sabunla yıkamanın şampuana karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. PH 5.5 şampuanlar kullanılabilir. Kimyasal maddeler içermeyen bebek şampuanları tercih edilmelidir. Saç yapınıza uygun olmayan sabunlar egzama, kaşıntıya ve saç dökülmelerine sebep olabilir."