Romanlar Günü’nde İzmir’de Hüsnü Şenlendirici rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliklerinde dün akşam Kültürpark’ta Hüsnü Şenlendirici konser verdi. Şenlendirici, “Bütün Romanların ve kendini Roman hissedenlerin günü kutlu olsun” dedi.

Hüsnü Şenlendirici, konserden “Bütün Romanların ve kendini Roman hissedenlerin günü kutlu olsun. Bu içten gelen bir şey çünkü. Roman doğmak değil, ruhunun Roman olması önemli. Konser öncesinde Yenişehir’de güzel bir açılışa katıldık. Ben oraya kısaca Roman Evi dedim. Birçok etkinliğin olacağı ve Roman kütüphanesinin bulunduğu bir yer açıldı. Emeği geçen herkese, en başta Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir şey bu. Ayrıca herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Yenişehir’de Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi, Masal Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) ile Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’nin açılışını da yapmıştı.