Roman kadınlara özel gece

Bornova Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadımlar Günü etkinliğinde, Tarlabaşı semti sakini Roman kadınlar doyasıya eğlendi.

Bornova Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle halı sahada eğlence düzenledi. Aynı zamanda dernek binasının da bulunduğu Tarlabaşı semtindeki etkinliğe, havanın soğukluğuna aldırmayan çok sayıda kadın katıldı. Bornova Belediye Meclisi üyesi de olan Bornova Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Göksel Ceviz, “Kendi imkanlarımızla düzenlediğimiz bu etkinliği inşallah geleneksel olarak yapmayı düşünüyoruz. Evde, iş yerinde, dahası ortak yaşamda en büyük emekçi olan kadındır. Ulu önderimizin dediği gibi; ’Dünyada her şey kadının eseridir.’ Kadınların korunduğu değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir dünya oluşturalım. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım. İyi ki varsınız” dedi. Mor renkli şalların dağıtıldığı, çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik daha sonra yerel sanatçı Yasin Parlak’ın söylediği hareketli parçalar eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.