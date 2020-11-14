Rektör Hotar’dan doğru iletişim ve empati çağrısı

Türkiye genelinde yarın düzenlenecek Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (E-KPSS) sorunsuz tamamlanması için İzmir’de tüm önlemlerin alındığını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sınav görevlilerinin adaylarla doğru iletişim kurmaları için DEÜ Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan bilgi notlarını, www.deu.edu.tr internet üzerinden paylaştıklarını açıkladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (E-KPSS) öncesi, kritik bir çalışmaya imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, adaylarla doğru iletişim kurma yöntemlerine yönelik hazırlanan bilgi notlarını kurumun www.deu.edu.tr internet sayfası üzerinden yayınladı.

İzmir genelinde 80 binada gerçekleştirilecek ve 4 bin adayın katılmasının beklendiği sınavda, engel durumuna göre kişilere nasıl davranılması gerektiğinin aktarıldığı bu çalışma ile hem adayların hem de sınav görevlilerinin yaşayacağı olası sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. DEÜ Eğitim Fakültesindeki öğretim üyeleri tarafından; Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü desteği ile oluşturulan bilgi notlarının bireysel empati kanallarının geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bunun insani ve hukuki sorumlulukların anlaşılması açısından da önemli olduğunu vurguladı. İzmir KPSS Koordinasyon Kurulu olarak geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantıda son kontrolleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Rektör Hotar, “Devletimizin farklı kurumlarında görev alacak vatandaşlarımızın girdiği E-KPSS öncesi hem üniversite hem de kurul olarak, bütün hazırlıklarımızı tamamladık, bir sorun yaşanmaması adına önlemlerimizi aldık. Kamu hizmetlerinde çalışacak bireylerin bu görevlere adil ve eşit şekilde ulaşabilmeleri adına gerçekleştirilen tüm sınavlar, toplum hayatı açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle kamusal sorumlulukları bulunan üniversite olarak, bizler de, engelli adaylarımızın sınav stresi ve sıkıntısı yaşamamalarını istedik. Böylece alanında uzman hocalarımızdan oluşan ve ilgili birimlerimizden gelen mensuplarımızın katkılarıyla bir komisyon oluşturduk. Burada yapılan değerlendirmeler neticesinde sınav görevlilerinin engelli adaylarla doğru iletişim kurma ve empati oluşturma noktasında referans alacakları bilgilerin bir araya getirildiği bir çalışma hazırladık” dedi.

Bilgiler internette

Titizlikle yürütülen bu çalışmayı üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yayınladıklarını açıklayan Rektör Hotar, “Öncelikle sınava katılacak adaylarımızın engel durumlarına göre bir planlama yapıldı. Buna göre; görme ve işitme engeli olan; dil ve konuşma bozukluğu veya fiziksel engeli bulunan ya da yaygın gelişimsel bozukluğu ve özel öğrenme güçlüğü olan adaylar için sistematik bir ihtiyaç tablosu oluşturuldu. Bu tespitlere göre de sınav görevlilerine nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilimsel tavsiyeler şekillendirildi. Böylece bu çalışma meydana getirildi” diye konuştu.

Küresel salgın nedeniyle bu bilgilerin en hızlı şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla internet mecrasını kullandıklarını söyleyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınava katılacak tüm görevlilerin bu çalışmayı okumalarını özellikle arzuluyoruz. Bu paylaşımın önümüzdeki dönemde, sınav ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile sınav uygulama usul ve esaslarına ilişkin hazırlayacağımız akademik çalışmalara yön verecek. Bunları da ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağız. Adaylarımıza sınavlarında başarılar; görevlilerimize de kolaylıklar diliyoruz.”