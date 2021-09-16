Rektör Hotar, okullarına kavuşan miniklerle buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) bağlı Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlediği etkinliklere katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğretmenlerine ve arkadaşlarına yeniden kavuşan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Rektör Hotar, DEÜ’nün tüm mensuplarıyla aklını ve vicdanını kullanan, vatanını, milletini seven kuşaklar yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarının, İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlendiği etkinliklere katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerle bir araya geldi. Uzun bir aranın ardından okullarıyla ve hocalarıyla buluşan öğrencilerin sevincine ortak olan Rektör Hotar, öğretmenlerinin gözetiminde salgın koşullarına uyarak eğitimlerine başlayan çocuklarla tek tek ilgilendi. DEÜ’nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçirdiği ve öğrencilerin düşünme, anlama, problem çözme, kavrama yeteneklerini geliştirdiği Montessori sınıfını ziyaret eden Rektör Hotar, okul öncesi eğitimi alan öğrencilerle birlikte deney yaptı, kukla atölyesinde yer aldı. İlköğretim öğrencilerinin açık havada gerçekleştirdiği beden eğitimi dersini takip eden, öğrencilerle birlikte resim yapan Rektör Hotar, minik öğrencilerin hazırladığı ‘Okula başladım’ şarkısını da dinledi. DEÜ’nün Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiği atletizm müsabakalarında dereceye giren Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencilerine madalyalarını da dağıtan Rektör Hotar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözleriyle poz veren miniklerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

“Evlatlarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, “Okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte hasret kaldığımız öğrencilerimize yeniden kavuştuk. Kıymetli evlatlarımızın sağlığını ön planda tuttuğumuz ve gerekli tüm önlemleri aldığımız okulumuzda çocuklarımızı yeniden görebilmek bizleri çok mutlu etti. Birçok ilke ve örnek çalışmaya imza atan, dünya standartlarında hizmet veren DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, yenilikçi eğitim modelleriyle çocuklarımızı, evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edecek. Temel eğitimden yükseköğretime kadar eğitim faaliyeti gösterdiğimiz tüm alanlarda aklını ve vicdanını kullanan, vatanına, milletine bağlı kuşaklar yetiştirme hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Pandemi koşulları nedeniyle bir süredir okullarından uzak kalan evlatlarımızın en iyi eğitimi alması için tüm mensuplarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumlarında çok sayıda iyileştirme çalışmaları yürüttük. Öğrencilerimizin eğitim aldığı koşulları her geçen gün daha üst seviyelere taşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.