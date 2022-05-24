Reklam ve iletişim sektörünü buluşturan festival

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), iletişim ve reklam sektörünün önde gelen isimlerini gençlerle buluşturmak amacıyla 3’üncü kez ‘Genç Yaratıcı Festivali’ düzenleyecek. 25-27 Mayıs tarihlerindeki festival, bu sene ilk kez yüz yüze gerçekleşecek.

Reklamcılık ve iletişim alanındaki en kapsamlı etkinliklerden biri olan festivalde, iletişim dünyasının tanınmış isimleri bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşacak. Bunun yanı sıra endüstrilerde örnek başarılara ulaşmış kişiler de festivalin konuğu olacak. Sarp Akkaya, Kaan Çaydamlı, Erol Egemen, Ali Bilgin, Osman Sezener ve Serkan Saysen gibi birçok önemli isim; ‘yaratıcılık’, ‘medya’, ‘gastronomi’, ‘ekonomi’ ve ‘iletişim’ gibi güncel konuları değerlendirecek. Çarşamba günü (25 Mayıs) saat 14.00’de lise atölyesiyle başlayacak festival, cuma saat 17.00’ye kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Katılımcılar, festivalde sorularını anlık olarak iletebilecek, bu sayede merak ettikleri konulara da yanıt bulacak. Festival kapsamında, Türkiye genelindeki güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile iletişim fakültesi öğrencilerinin katılabileceği reklam yarışması da gerçekleştirilecek. İEÜ Genç Yaratıcı Ajans Kurucusu Haluk Mesci’nin başkanlığındaki 10 kişilik jüri, yapılan çalışmaları değerlendirecek. Yarışmada ilk 3’e giren ekiplere; Apple Watch, Apple Airpods ve Çizim Tablet hediye edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, www.gencyaratici.ieu.edu.tr adresinden perşembe saat 17.00’ye kadar başvuru yapabilecek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar; sosyal yönden güçlü, öğrencilerin gelişimine yönelik fark oluşturan etkinlikler düzenleyen bir üniversite olduklarını söyledi. Bu festivalin de örnek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aşkar, “Öğrencilere, en nitelikli eğitimi vermenin yanı sıra onları sektörlerinin önde gelen isimleriyle buluşturmayı, bu sayede çevre edinmelerini sağlamayı çok önemsiyoruz. Festival programını hazırlarken, öğrencilerimizin taleplerini de dikkate aldık. Onların istekleri doğrultusunda programa eklemeler yaptık” dedi.