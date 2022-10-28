Raketler kız öğrencilere burs oldu

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvasının geliri olan 200 bin TL, Balçova’da eğitim gören kız öğrencilere yurt desteği olarak aktarıldı.

Eğitim destekleri ile ilçedeki çocukların eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi, Ege Veteran Tenis Derneğiyle birlikte geliri öğrencilere burs olarak verilen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası düzenledi. Her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl 9.’su düzenlenen turnuvaya, tek ve çiftler olmak üzere 19 ayrı kategoride toplam 700 sporcu katıldı. Turnuvadan elde edilen 200 bin TL’nin tamamı, yurtlarda kalan üniversiteli kız öğrencilere verildi.

Sponsorlara ve katılımcılara plaketlerin verildiği törende bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Özellikle son yıllarda barınma sorunu çeken üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Daha önce yaptığımız 384 kişilik kız öğrencinin ardından şimdi yeni bir kız öğrenci yurdu yapıyoruz. Bu turnuva ile de cumhuriyet sevdalısı sporcularımızla eğitime destek çatısı altında toplanıyoruz” dedi.

Plaket törenine katılan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, “Son zamanlarda her gün yüzlerce vatandaşımız üniversite de okuyacak çocuğunun barınma sorunu ile ilgili bizleri arıyor. Bu nedenle İzmir’in cumhuriyete inanan sporcularından böyle örnek bir proje görmek beni gururlandırdı” dedi.

Ege Veteran Tenis Derneği Başkanı Umut Oruç ise “Çocuklarımızın eğitimi için böyle bir turnuvada bulunmak bizleri ve sporcularımızı çok mutlu etti” dedi.