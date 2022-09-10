Radikal’de 100. yıl coşkusu

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Radikal Eğitim Kurumlarının tüm şubelerinde coşkuyla kutlandı.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Radikal Eğitim Kurumlarının tüm şubelerinde coşkuyla kutlanırken, Radika Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, 9 Eylül’ün 100. yılı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

İzmir’in işgal edildiği gün Kurtuluş Savaşını başlatan, işgalin bittiği gün ise Kurtuluş Savaşını bitiren dünyadaki tek şehir olduğuna vurgu yapan Avcı, “İzmir direniştir, ilk kurşundur. Kahraman bir milletin özgürlük ve bağımsızlığa kavuşmak için verdiği asil mücadelenin doruğa ulaştığı yerdir. 9 Eylül, İzmir’in ve bir vatanın yeniden doğuşu, milletin şahlanışı ve yeniden ayağa kalktığı zaferdir. 9 Eylül, İzmirliler olarak ömür boyu göğsümüzde taşıyacağımız ve evlatlarımıza bırakacağımız onur madalyamızdır” dedi.

“İzmir’den yola çıkıp Türkiye’de büyüyen İzmir’in tek eğitim markası Radikal Eğitim Kurumları olarak 9 Eylül 1922 tarihinde esaretin önüne cumhuriyetin C’sini koyan ve cesaretle emperyalizmin önünde duran İzmirlilerin torunları olan bizler, 100. yılın coşkusunu tüm kalbimizle hissediyor ve bugün tüm kurumlarımızda evlatlarımızla birlikte bu şanlı günün onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz” diyen Avcı, açıklamasında “Cumhuriyetimizin teminatı olan bu evlatlar, Atatürk’ün çizdiği onurlu yoldan ayrılmadan medeniyet meşalesini hiç söndürmeyecek ve daima zirveye taşıyacaklardır. 9 Eylül zaferimizin 100. yılı ve cumhuriyetimizin ikinci yüz yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.