Radikal Okulları’nda coşkulu mezuniyet kutlaması

İzmir’in güçlü eğitim kurumlarından Radikal Eğitim Kurumları’nda ortaokul ve lise öğrencileri, zorlu geçen bir eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını aldı. 2021-2022 mezunları heyecanla keplerini havaya fırlattı.

Özel Bornova Radikal Anadolu Lisesi, Özel Buca Radikal Anadolu Lisesi ve Özel Bornova Radikal Ortaokulu öğrencilerinin mezuniyet töreni Bornova Kampüsü’nde gerçekleşti. Mezuniyet törenine Radikal Okulları Kurucusu Erdal Avcı, kurumun yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Müzik, sahne performansları, slaytlar ve ışık gösterisiyle davetliler büyük bir coşku yaşadı. Kep atma töreni adeta görsel bir şölene dönüştü. Törende dereceye giren öğrenciler anons edilirken, öğrencilere kurum yöneticileri tarafından plaket takdim edildi.

"En büyük beklentimiz mutlu olmanız"

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, ilerideki yaşamlarında en büyük beklentilerinin mutlu olmaları olduğuna vurgu yaptı. Avcı, "İzmir Radikal Okulları ailesi olarak özgüven ve özsaygısı yüksek, toplumsal ve evrensel sorunlara çözüm üreten ve en önemlisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, onun ilke ve devrimlerini kendine pusula olarak belirleyen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladık. Bizler bu mücadelenin ürünü olan sevgili gençlerimizi öğrenmeyi içselleştiren, toplumun her alanına ışık tutan bir meşale olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, sizleri uğurluyoruz evet ama şunu bilin ki sizlerden ülkemiz ve dünyamız adına beklentilerimiz çok büyük. Fakat en büyük beklentimiz mutlu olmanız. İnanıyorum ki, daha iyi bir dünya ancak mutlu bireylerin omuzlarında yükselecek. Şunu unutmayın; mutlu olmanız için içerisinde yaşadığınız topluma değer katmanız, onlarla birlikte üretmeniz, birlikte var olmanız ve onlara hizmet etmeniz gerekiyor. Hepinize yolunuz açık olsun diyorum ve bu yol, daima evrensel değerlerin ve bilimin ışığında olsun. Daima Atatürk’ün yolu olsun" diye konuştu.

Erdal Avcı’nın konuşmasının ardından öğrenciler sahneye çıkarak diplomalarını aldı. Mezunların diplomalarını almalarının ardından öğrencilerin tümü sahneye çıktı. Müzik ve dans gösterileriyle mezun öğrenciler keplerini havaya atarken, ardından öğretmenlerle birlikte dans ederek mezuniyetlerini kutladılar. Mezuniyet töreni DJ performansının ardından sona erdi.