Radikal okulları yeni dönem eğitim stratejilerini belirledi

20 yıllık tecrübesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerinin başarısı için hizmet verecek olan Radikal Eğitim Kurumları, yeni dönem eğitim stratejisini belirledi. Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, kurumlarının yeni eğitim-öğretim dönemindeki vizyon ve misyonları hakkında bilgi verdi.

Radikal Eğitim Kurumlarının yeni dönem eğitim stratejileri hakkında bilgi veren Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, vizyon ve misyonlarını kurumlarının 20 yıllık tecrübelerinden faydalanarak kurguladıklarını belirtti.

“Radikal Eğitim Kurumları İzmir’de bir marka oldu”

Radikal Eğitim Kurumları olarak eğitimde 20’nci yıllarını doldurduklarını belirten Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, Radikal Eğitim Kurumları kurucusu Erdal Avcı’nın eğitimde gerçek ve kalıcı marka olabilmek için uzun uğraşlar vermiş bir öğretmen olduğuna dikkat çekti.

Avcı’nın, eğitimden kazandığını yeniden eğitime yatıran, her yeniliğe, her fikre açık bir eğitimci olduğunu belirten Topaloğlu, “Radikal Eğitim Kurumları, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sosyal, başarıya odaklanmış öğrenciler yetiştirmek için 2002 yılında DGS kursuyla alanlarında profesyonel ekip tarafından kuruldu. Sonrasında aldığımız başarılar ve doğru kararlar sonrasında LGS, YKS kurslarıyla birlikte Radikal Eğitim Kurumları İzmir’de bir marka oldu. Bu başarılarımızı okullarımızla da taçlandırdık. 2019 senesinde Özel Bornova Radikal Anadolu Lisesi, Özel Buca Radikal Anadolu Lisesi ve Özel Diyarbakır Radikal Okulları, 2020 yılında ise Özel Bornova Radikal Ortaokulu ailemize katıldı. Şu anda Türkiye’de eğitime yön veren 14 şubemiz bulunuyor” dedi.

“Türkiye’nin en başarılı kurumları arasına girmeyi başardık”

"Geçtiğimiz iki sene boyunca korona virüsü nedeniyle eğitim dünyası alışılagelmişin çok dışındaydı" diyen Topaloğlu, “Tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 sürecinde eğitim sektörü de bu olumsuzluklardan nasibini aldı. Bu süreçte tüm dünyada olduğu gibi bizlerde online eğitim, hibrit eğitim modeliyle tanıştık. Önceliğimiz online eğitimlerin alt yapısını kurgulamak ve vakit geçirmeden hayata geçirmek oldu. Radikal Okulları olarak bu eğitim modellerini sunacak olan okulların temel taşı öğretmenlere, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilmesini sağladık. Önümüzde hem LGS hem de YKS sınavları gerçeğini unutmadan derslerimize ara vermeden velilerimize, öğrencilerimize ne taahhüt ettiysek aynen online platformlarda bunları uyguladık ve elimizdeki verilerden de memnunuz. LGS’de yüzde 98’lik, YKS’de ise yüzde 83’lük yerleştirme oranıyla Türkiye’nin en başarılı kurumları arasına girmeyi başardık. Buradan çıkarımımız biz doğru bir iş yaptık oldu. Bu kadar gurur veren bir başarı hem de alışık olmadığımız bir sistemde bizi daha çok sevindirdi. Kendimize olan güvenimiz bir kat daha arttı” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası mecralarda da başarılara imza atacağız”

Topaloğlu, “RES (Radikal Eğitim Sistemi) modelimizi geliştirdik. Uzun ve yorucu görüşmeler sonrasında bu modelde sadece akademik başarı değil, öğrencinin sosyal hayattaki başarılarını da göz önünde bulundurduk. Öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirecek rehberlik çalışmaları hazırladık. Bu çalışmaları yaptığımız takvime göre uyguladık. Öğrencilere kademeli geçişler sunduk. Yabancı dil, kariyer planlamaları ve sınav başarı sürecini takip eden OBS sistemimizi güncelledik. Bu sene geçtiğimiz seneye göre başarı hedeflerimizi daha fazla yükselttik. Artık sadece Türkiye sınırlarında değil uluslararası mecralarda da başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Radikal Eğitim Kurumlarında Covid-19 tedbirleri üst seviyede

Topaloğlu, şöyle devam etti:

“Bu yüzden idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, personellerimiz ve yan hizmet aldığımız çalışanlarımızın hemen hemen hepsi iki doz aşılarını oldular. Bu konuda bizleri zorlayan hiçbir çalışanımız olmadı. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin HES kodlarını Millî Eğitim Bakanlığı’nın sistemine tanımladık. Bu da temaslı, yakın temaslı ya da bulaş durumunda olan kişileri tanımamızı kolaylaştırdı. Sınıflarımızın havalandırması, maske kontrolleri ve derslerden önce ve teneffüslerde ateş kontrollerimizi sıklaştırdık. Sınıflarımız; öğrencilerimiz okuldan gittikten sonra mutlaka havalandırılıp, yoğun bir temizlik yapılıyor. Covid-19 eğitim-öğretimde alınacak tedbirler ve uygulamalar rehberini uyguluyoruz. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarı levhalarımız okullarımızda asıldı” şeklinde konuştu.