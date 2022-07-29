Radikal Eğitim, öğrencilerini Gri Koç ile buluşturdu

Radikal Eğitim Kurumları, öğrencilerini "Gri Koç" olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu ile buluşturdu. Gri Koç, öğrencilere üniversite tercihleri ile ilgili önerilerde bulundu.

Radikal Eğitim Kurumları, eğitimden aldığını tekrar eğitime vermek için öğrencileri 4 ayrı ilçede Gökhan Müftüoğlu ile buluşturdu. YKS tercihlerinin başladığı tarihine gelen seminer, böylelikle daha büyük bir anlam kazandı. Eğitimci-danışman Gökhan Müftüoğlu, öğrencilerin gündeminde olan "Tercihlerine Dikkat Et" semineri ile Karşıyaka, Bornova, Konak ve Buca ilçelerinde öğrenci ve velilerle buluştu. Yapılan seminerlerde Gri Koç, seminerini "Gelecek senden hangi yetkinlikleri istiyor? Dijital çağda hangi meslekler daha ön planda olacak? Tercih yapmalı mı, 1 yıl daha mı hazırlanmalı? Üniversite mi daha önemli bölüm mü? Üniversiteye gidip orada hazırlanmak mantıklı mı? Tercih listelerinde en çok nelere dikkat etmeliyim? İstekli olmadığım bölüm de olsa mecburen yazmalı mıyım?" gibi öğrenci sorularına yanıt bulacak şekilde yoğun katılım ile tamamladı.