Radikal Eğitim Kurumları’nın üniversite tanıtım fuarı ilgi gördü

İzmir’de, üniversite sınavına hazırlanan ve üniversite tercihi yapacak öğrenciler, Radikal Okulları Bornova Kampüsü’nde gerçekleşen fuara ilgi gösterdi.

Radikal Eğitim Kurumları, bünyesindeki okul ve kurslarda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için tanıtım fuarı düzenledi. Radikal Okulları Bornova Kampüsü’nde gerçekleşen fuara öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrencilere yönelik üniversite tanıtım fuarına ayrıca, birçok özel ve devlet üniversitesinden temsilciler katıldı. Temsilciler, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, bu tür organizasyonların öğrencilere rehberlik ettiğini söyledi. Topaloğlu, fuar süresince öğrencilerin yetkilileri dikkatle dinlediğini, akıllarındaki soruların yanıt bulduğunu ifade ederek, bir sonraki yıl fuarın tekrar düzenleneceğini söyledi.