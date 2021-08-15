Radikal Eğitim Kurumlarından YKS’de dereceye giren öğrencilerine ödül

Radikal Eğitim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 100’e giren 27 öğrencisine ödül verdi. Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Karaman, yüzde 89 kazandırma oranıyla Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu olduklarını söyledi.

20 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin öncü eğitim kurumları arasında bulunan Radikal Eğitim Kurumlarında eğitim gören 27 öğrenci, YKS’de dereceye girme başarısı gösterdi. Dereceye giren öğrenciler için Bornova Kampüsünde ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı adına ödülleri taktim eden Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Karaman, 2002 yılında başladıkları yolculuklarında, eğitimden kazandıklarını eğitime harcayarak İzmir’de 12, Türkiye genelinde ise 18 şube ile hizmet verdiklerini söyledi.

Dereceye giren öğrencilerin başarısı ise gururlandıklarını ifade eden Karaman, “2021 YKS’de kurumlarımızdan Türkiye 9.’luğu, Türkiye 11.’liği, Türkiye 17.’liği, Türkiye 35.’liği, Türkiye 45.’liği, Türkiye 61.’liği, Türkiye 83.’lüğü, Türkiye 88.’liği ve Türkiye 93.’lüğü başarılarını elde ettik. Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu olduk. Bize bu gururu yaşatan başta öğrencilerimize ve ailelerine, Radikal Eğitim Kurumlarının özverili şube müdürlerine, rehberlik zümresi ve cefakar şekilde çalışan değerli öğretmenlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

2020 YKS yerleştirme sonuçlarında yüzde 89 kazandırma oranıyla Türkiye’nin en iyi eğitim kurumu olduklarını kaydeden Karaman, “72 öğrencimizi tıp fakültesine, 33 öğrencimizi diş hekimliği fakültesine, 53 öğrencimizi hukuk fakültesine, 28 öğrencimizi mimarlık fakültesine, 37 öğrencimizi psikoloji bölümüne, 23 öğrencimizi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne, 65 öğrencimizi beslenme ve diyetetik bölümüne, 312 öğrencimizi mühendislik fakültesine, 141 öğrencimizi eğitim fakültesine yerleştirdik” diyerek öğrencilere bundan sonraki yaşamları için öğütler verdi.

Törende öğrencilere madalyaları ve ödülleri takdim edildi.