Radikal Eğitim Kurumlarından öğrenciler için İYTE Kampüsünde konferans

Radikal Eğitim Kurumları, üniversite hazırlığında olan öğrencilerine yol göstermek amacıyla için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) konferans düzenledi. Programda İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Bilginin Gücü" adlı sunum gerçekleştirirken, üniversite tercihlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda öğrencilere tavsiyeler verdi. Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı da, "Merkez şubemizde en seçkin öğretmenlerimizle öğrencileri buluşturarak yeni nesil ve nitelikli sorularla sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız" dedi.

İzmir’de 20 yıldır hizmet veren Radikal Eğitim Kurumları, Özel Derece Sınıfı’nın öğrencileri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) konferans düzenledi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve yol göstermek amacıyla gerçekleştirilen konferans, Radikal Eğitim Kurumlarının Instagram hesabından yapılan canlı yayınla çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi. Konferansa İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, Radikal Okulları Genel Müdürü Melih Topaloğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için yeni programlar

Konferansın açılış konuşmasını yapan Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, Radikal Eğitim Kurumlarının LGS ve YKS’de öğrencilerin elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, "Bu yıl ilk defa kendi bünyemizde Özel Derece Sınıfları için koordinatörlük oluşturduk. Öğrencilerimizin bulunduğu şubelerde ek çalışmalar planlayarak konuları erken bitirmeyi hedefliyoruz. Merkez şubemizde en seçkin öğretmenlerimizle öğrencileri buluşturarak yeni nesil ve nitelikli sorularla sınava en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Her ay hazırladığımız deneme sınavlarıyla her türden sorularla öğrencilerimizi buluşturacağız. Her hafta yapılan deneme sınavlarına ek olarak ÖDS gruplarına özel ayda bir sınav uygulayacağız. Yarıyıl döneminde ve sınava 1 ay kala olmak üzere 2 defa yatılı soru çözüm kampı yapacağız. Kariyer ve meslek tanıtımı seminerleriyle en popüler meslekleri ve meslekleri en yetkin mensuplarından dinleme ve tanıma fırsatı sağlayacağız. Böylelikle öğrencilerimizin kafalarında sınav öncesinde yavaş yavaş mesleklerin oluşmasını ve oturmasını, hangi üniversiteleri tercih etmeleri gerektiği konusunda ayda 1 defa olmak üzere eğitimler gerçekleştireceğiz. İYTE ile kurumumuz arasındaki iş birliği uzun soluklu ve ülke gençlerinin faydasına olur" dedi.

Rektör Baran’dan üniversite tercihleri konusunda tavsiyeler

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise programda öğrencilere "Bilginin Gücü" adlı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Baran, İYTE öğrencisi olmanın avantajlarından, üniversitenin vizyonundan, hedeflerinden ve yurt dışı öğrenci değişim programlarından bahsetti.

Öğrencilere sınav hazırlığı sürecinde ve tercih sürecinde de tavsiyelere veren Baran, "Ben her birinizi tohuma benzetiyorum. Yanlış toprağa dikilmemek, yanlış iklime saçılmamak ve doğru çiftçinin ellerine düşmek için inanılmaz hassas bir kararın eşiğindesiniz. Bu ülkenin sizden daha önemli bir değeri yok. Siz geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsanız, bu ülkenin geleceği o kadar aydınlık olur. Üniversite ve bölüm tercih ederken o okulun akademisyenlerine bakın. Nereden mezunlar, doktoralarını nerede yapmışlar, ne kadar araştırmacılar? İyi bir araştırmacı olmayan da iyi bir öğretmen olamıyor. O üniversitenin uluslararası üniversitelerle ve üniversite-sanayi iş birliklerine bakın. Size bir dünya vatandaşı olma vizyonunu sunabilecek mi? Uluslararası networkün ne kadar parçası? Üniversite tercih ederken bu hususlar çok önemli" diye konuştu.

Programın sonunda Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, Prof. Dr. Rektör Baran’a çiçek takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.