Radikal Eğitim Kurumlarında ‘Mol Günü’ heyecanı

Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesinin öğretmen ve öğrencileri, 23 Ekim Dünya Mol Günü’nü yaptıkları etkinlik ile kutladı.

1991 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan Mol Günü, Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesi öğretmen ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kimyada önemli bir sayı olan Mol sayısının (6,02.1023) önemini vurgulammol hünüak, öğrencilerin dikkatini çekebilmek amacıyla hazırlanan pano ve afiş çalışmaları konuya olan ilginin ve farkındalığın artmasını sağladı.

“En bilimsel, en eğlenceli, en paylaşımcı Mol Günü’ydü”

23 Ekim Dünya Mol Günü’nü kutlamak için düzenlenen etkinliğe katılan Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesi Müdürü Ozan Çırak, Türkiye’de eğitim kademeleri arasında geçişlerin uzun zamandır sınav sistemlerine dayandığını ve bu durumun eğitime olan güvenin sarsılmasının yanı sıra sisteminde oturmadığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Çırak, konuşmasının devamında, “Okulların yetmediği durumlarda destekleyici kurslarla sınavlara hazırlanan gençlerimiz, bu süreci daha mutlu öğrenerek geçirmek istemektedir. Bu noktada biz eğitimcilere düşen görev de onlara bu yollarında arkadaş olmaktır. Bunun için de Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesi olarak Dünya Mol Günü’nü kutladık. Eğiticinin bildiğini aktarması sadece tahtada, sırada, masada ya da sınıfta olmaz. Eğitimde radikal olunması gerektiğinin de bilincindeyiz. Bizler sadece sınava hazırlamıyoruz. Eğitimle nelerin değişebileceğini, öğrencilerin neleri değiştirebileceklerini gösteriyoruz. Bu gücün kendilerinde olduklarına ve en yakınlarından başlayarak hayatı değiştirebileceklerine inanıyor ve onlara güveniyoruz. Bugün Mol Öğrenme Günüydü, sadece kendileri değil, herkese Mol farkındalığını anlattılar. Gördüğümüz en bilimsel, en eğlenceli, en paylaşımcı Mol Günü’ydü” dedi.