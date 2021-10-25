banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları
Twitter’ın CEO'sundan Hiperenflasyon uyarısı
Twitter’ın CEO'sundan Hiperenflasyon uyarısı
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi

Radikal Eğitim Kurumlarında ‘Mol Günü’ heyecanı

Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesinin öğretmen ve öğrencileri, 23 Ekim Dünya Mol Günü’nü yaptıkları etkinlik ile kutladı.

İZMİR 25.10.2021, 09:36
Radikal Eğitim Kurumlarında ‘Mol Günü’ heyecanı

Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesinin öğretmen ve öğrencileri, 23 Ekim Dünya Mol Günü’nü yaptıkları etkinlik ile kutladı.

1991 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan Mol Günü, Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesi öğretmen ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kimyada önemli bir sayı olan Mol sayısının (6,02.1023) önemini vurgulammol hünüak, öğrencilerin dikkatini çekebilmek amacıyla hazırlanan pano ve afiş çalışmaları konuya olan ilginin ve farkındalığın artmasını sağladı.

“En bilimsel, en eğlenceli, en paylaşımcı Mol Günü’ydü”

23 Ekim Dünya Mol Günü’nü kutlamak için düzenlenen etkinliğe katılan Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesi Müdürü Ozan Çırak, Türkiye’de eğitim kademeleri arasında geçişlerin uzun zamandır sınav sistemlerine dayandığını ve bu durumun eğitime olan güvenin sarsılmasının yanı sıra sisteminde oturmadığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Çırak, konuşmasının devamında, “Okulların yetmediği durumlarda destekleyici kurslarla sınavlara hazırlanan gençlerimiz, bu süreci daha mutlu öğrenerek geçirmek istemektedir. Bu noktada biz eğitimcilere düşen görev de onlara bu yollarında arkadaş olmaktır. Bunun için de Radikal Eğitim Kurumları Mavişehir VIP Şubesi olarak Dünya Mol Günü’nü kutladık. Eğiticinin bildiğini aktarması sadece tahtada, sırada, masada ya da sınıfta olmaz. Eğitimde radikal olunması gerektiğinin de bilincindeyiz. Bizler sadece sınava hazırlamıyoruz. Eğitimle nelerin değişebileceğini, öğrencilerin neleri değiştirebileceklerini gösteriyoruz. Bu gücün kendilerinde olduklarına ve en yakınlarından başlayarak hayatı değiştirebileceklerine inanıyor ve onlara güveniyoruz. Bugün Mol Öğrenme Günüydü, sadece kendileri değil, herkese Mol farkındalığını anlattılar. Gördüğümüz en bilimsel, en eğlenceli, en paylaşımcı Mol Günü’ydü” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2