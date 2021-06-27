PÜİS İzmir’de, Mert Aslan bayrağı devraldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS), şube merkezi İzmir’de olan Ege Bölgesinin 21. olağan genel kurulunda, iş insanı Mert Aslan; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla’dan genel kurula katılan tüm üyelerin tamamının oylarını alarak Ege Bölge başkanlığına seçildi.

PÜİS Ege Bölgesi 21. Olağan Genel Kurulu, geniş bir katılımla İzmir’de gerçekleşti. Musa Ertaş’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda iş insanı Mert Aslan, delegelerin oylarıyla 4 yıl süreyle PÜİS Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Genel kurulda, mevcut yönetimin yönetim ve denetleme kurulları ayrı ayrı ibra edilirken, gelecek 4 yılın bütçesi de oybirliğiyle kabul edildi. Büyük bir gurur yaşadığını ve genel merkez ile uyumlu çalışacağını söyleyen Aslan, “Çözüm arayıp çözüm üreteceğiniz” dedi.

“Mutlu ve gururluyum”

Tek liste girdiği seçimde başkanlığına seçilen Mert Aslan, “Bundan tam 12 yıl önce Ege Bölgesi yönetiminde ilk görevini alan biri olarak aranızdayım. Sayın Ayhan Aslan’ın da kurucularından olduğu Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasına emek veren tüm büyüklerimizi saygı ile anıyorum. Tüm camiamız adına binlerce kez teşekkür ederken, Ege Bölge Başkanlığı görevini devir alacak olmanın gururu ve de mutluluğu içerisindeyim. Genel merkezimizin önderliğinde, birlikte uyumlu çalışıp, çözüp arayıp, sektörümüzü hep beraber ileriye taşıyor olacağız. Aile işletmelerinin en iyi örneklerinden biri olan sektörümüzde sürdürülebilirlik çalıştayları ve sektörümüzün sorunlarına çözüm olacak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizin çözüm arayan konularından biri olan kadın istihdamı ile ilgili projelerimizi genel merkezimizin destekleriyle hayata geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte sektörümüzün, ülkemizin ve dünyanın gelişmekte olduğu teknoloji çağında dijital dönüşümün öncüleri olmak için projeler üreteceğiz. Tüm bu çalışmalardaki amacımız teknolojiyi yakalamak değil, ticari yetkinliklerimizi geliştirmek olacaktır” diye konuştu.

“En iyi şekilde temsil ettik”

Görev süresi sona eren ve PÜİS Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını Mert Aslan’a devreden Onur Yaman, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Görev süresince sektörü en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Herkese elimizden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya çalıştık. Bugün de çok mutluyum çünkü görevi çok sevdiğim, çok güvendiğim bir kardeşime devretmenin haklı gururu ve sevinci içerisindeyim” sözlerine yer verdi.

PÜİS Ege Bölgesinin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: Mert Aslan, Alkan Tavlı, İmran Mutlu Yüksel, Mehmet Erdem, Halil Özer

Denetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Basut, Onur Akça, Feridun Duymaz

Disiplin Kurulu Üyeleri: Hakan Derya, Süleyman Göksel, Necati Kocaer.