Psikososyal destek hattı Aliağa’da devreye alındı

Yeni tip korona virüsü ile mücadelede, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için Aliağa Belediyesi tarafından kurulan Psikososyal Destek Hattı, vatandaşlara yardımcı oluyor.