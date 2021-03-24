Prostat cerrahisinde robotik müdahale

İzmir’de 170 cc, neredeyse bir portakal büyüklüğüne ulaşan iyi huylu prostatının idrar kanalını kapatması nedeniyle idrarını yapmakta güçlük yaşayan 75 yaşındaki Semih Turut, robotik prostat adenomektomi (RAPA) ameliyatı sayesinde sondadan kurtularak iyileşti.

Operasyonun Ege Bölgesi’nde ilk olma özeliği taşıdığını ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Prostat kanseri tedavisinde sıklıkla kullandığımız robotik cerrahiyi, belli bir hacmin üzerindeki iyi huylu prostatların tedavisinde de kullanıyoruz. Kanama ve idrar kaçırma ihtimalini en aza indirerek, açık yara olmaksızın gerçekleştirilen operasyon, hasta için büyük konfor sağlıyor” dedi.

Erkeklerde en sık görülen hastalıkların başında gelen prostat hastalıkları, prostat enfeksiyonu, iyi huylu prostat irileşmesi ve prostat kanseri ile kendisini gösterebiliyor. Prostat enfeksiyonu daha çok genç kişilerde görülürken, 40-45 yaşından sonra ise prostat büyümeye başlıyor. Mide kanaması şüphesiyle Medicana International İzmir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 75 yaşındaki Semih Turgut’un 5 günlük tedavisi sonrası mide kanamasına ilişkin tedavisi tamamlandı ancak idrarını yapamayan hastanın yapılan tetkiklerde iyi huylu prostat büyümesi rahatsızlığı olduğu anlaşıldı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak’ın cerrahi robotla gerçekleştirdiği operasyon sonrası, hastanın idrar kanallarını tıkayarak idrarını yapmasına engel olan 170 cc, neredeyse portakal büyüklüğündeki prostatı ve mesanedeki taşları temizlendi. Doç. Dr. Çakmak, “Yüksek hacimli büyük prostatlarda yapılacak tedaviler bellidir. Ya açık cerrahiyle prostat alınır ya da lazer cerrahisiyle prostat kapsülden ayrılabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte genellikle prostat kanseri tedavisinde kullanılan robotik cerrahi, bu tür büyük prostatların tedavisinde de kullanılıyor. Bu operasyonu robotik cerrahi ile gerçekleştirmenin avantajı idrar kanalından herhangi bir tıbbi enstrüman girmediği için idrar darlığı ihtimalini minimize ediyoruz. Açık cerrahide parmak ile görmeden (hissederek) yapılan prostatın çıkarılması robotik cerrahide direkt görüş altında yapılmaktadır. Küçük kesilerden girilerek gerçekleştirilen operasyon sonrasında hasta kendisini çok daha hızlı bir şekilde toparlayarak, sosyal yaşamına dönüyor” dedi.

Hastanın, bir portakal büyüklüğündeki prostat idrar kanalını tıkadığı için idrarını uzun süredir doğal yolla yapamadığını, sonda yardımıyla idrar çıkışının sağlandığını belirten Doç. Dr. Çakmak, “Bu duruma tıp dilinde üriner retansiyon diyoruz. Robotik Cerrahi ile iyi huylu prostat büyümesi ameliyatı Ege Bölgesi’nde ilk kez uygulandı. Hastamızı prostat büyümesine bağlı sonda bağımlılığından kurtardığımız için mutluyuz” diye konuştu.