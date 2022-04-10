Prof. Dr. Ünal Aydın: "Kanserin ilk olarak kafada yenilmesi gerekiyor"

İzmir’de Kanser Haftası çerçevesinde düzenlenen "Bilirsen Yönetirsin" konferansına konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ünal Aydın, hastaların kanseri ilk olarak kendi içlerinde yenmeleri gerektiğini söyledi.

Kızılay İzmir Şubesi Kadın Teşkilatı, Kanser Haftası dolayısıyla toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak için “Bilirsen Yönetirsin” başlığı ile Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ve Psikolog Eren Korkmaz’ın katılımıyla konferans düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa; Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Kızılay İzmir Kadın Teşkilatı Başkanı Gözde Birman, Kızılay İzmir Kadın Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Arslan, uzman psikolog Ere Korkmaz, genel cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı ve İyileştirmek İyiliktir Derneği de destek verdi.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ünal Aydın, kanseri ilk başta hastanın kendi içinde yenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 20 yıldır kanser kelimesini 20 defa kullandığını söyleyen Aydın, “Bu salonda bir kere daha kullanayım. Çünkü kelimelerin gücü, kelimelerin psikolojisi diye bir kavram var” dedi.