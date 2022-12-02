Polisten kaçan şüpheli, çıkan arbedede öldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinden kaçan bir hafif ticari otomobil, Çiğli ilçesinde çamura saplanırken, polisle çıkan arbedede silahla vurulan şüpheli hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir polis memurunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay bugün sabaha karşı Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi villalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde Bülent A. (47), E.A. (38) ve M.K.’nin (46) bulunduğu 35 SR 574 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka ilçesinde polis uygulamasından kaçtı. Aracın kaçması üzerine şüpheli araçla polis arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçan aracın Sasalı’da çamura saplanması üzerine polis ekipleri araçlarından inerek şüphelilere yaklaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Bu esnada araçtan inmek istemeyen şüpheliler ve polis arasında arbede çıkarken, polis memurunun silahının ateş alması sonucu şüphelilerden Bülent A. ağır yaralandı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bülent A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 polis memuru gözaltına alındı.