Pınar Karşıyaka - Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasının bilet fiyatları belli oldu

Basketbol Süper Ligi 8. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka-Y.Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakasının bilet fiyatları belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Pınar Karşıyaka, 26 Kasım Cumartesi günü Merkezefendi Belediyesi Basket’i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

Müsabakanın biletleri 24 Kasım Perşembe günü saat 17.00’den itibaren tüm Ksk Store’larda, VIP biletler sadece Mavi KSK Store’da, öğrenci biletleri ise maç günü 16.00’dan itibaren sadece gişede satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 250-300 TL

Tam: 70 TL

Öğrenci:40 TL