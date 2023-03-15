Pınar Karşıyaka, 100 atmaya devam ediyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon 4 maçta 100 ve üzeri sayı atan tek takım konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 102-98 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon 4. kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor üretmiş oldu. Daha önceki üç maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes’i 112 sayı, 14. hafta müsabakasında Büyükçekmece’yi 104 sayı atarak mağlup ederken, 17. hafta mücadelesinde ise Galatasaray Nef’i de 103 sayı atarak mağlup etmişti. Pınar Karşıyaka, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli sayıları bulan takım konumunda zirvede yer alıyor.