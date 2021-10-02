Perde açıldı ve 70 yıllık hasret bitti

İzmir Şehir Tiyatroları, 70 yıllık aradan sonra Azizname oyunuyla perdelerini yeniden açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, “Perde hiç kapanmasın ve iyi ki tiyatro var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir kültür kenti haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan İzmir Şehir Tiyatrosu, 70 yıl sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde perde açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İZBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarlayıp yönettiği Azizname’nin galasında konuşan Başkan Tunç Soyer, “İnsanın içi içine sığmaz; öyle bir duygu yaşıyorum. Bu tarihi binada 70 yılda bir olan bir şeyi bugün birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Tiyatro yaşamı daha iyi idrak etme fırsatı sunar”

Başkan Tunç Soyer, açılış konuşmasında uygarlık ve sanatın kardeş sözcükler olduğunu belirterek, “Uygarlık olmadan sanatın, sanat olmadan da uygarlığın gelişim göstermesi imkânsız. Birbirleri olmadan soluk alıp yaşayamazlar. Uygarlık tarihinin en eski ve en köklü sanat dallarından biri olan, gerçekle kurguyu, geçmişle geleceği buluşturan tiyatro bize yaşamı daha iyi anlama ve idrak etme fırsatı sunar. Sanatın birleştirici gücü insanı hangi milletten, dilden olursa olsun yalnızca insan olarak görmeye, sanatseverleri ve seyircileri de dünyanın ve insanlığın değerlerine sahip çıkmaya götürür” şeklinde konuştu.

“İyi ki tiyatro var”

Başkan Soyer, geçen hafta yaşama veda eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi ve Sanat İletişim Direktörü Prof. Dr. Hülya Nutku’yu anarak tiyatronun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Soyer, “Bizler, binlerce yıldır sanat uygarlığının doğduğu ve geliştiği bir kültür kavşağında yaşıyoruz. İzmir, geçmişiyle gururlandıran bir dünya şehridir. Şimdi bu gururu 70 yıldan fazla zamandır özlemini çektiğimiz Şehir Tiyatrosu’nun kapılarını yeniden açarak taçlandırıyoruz. Perde hiç kapanmasın ve iyi ki tiyatro var” ifadelerini kullandı.

“Tiyatro insana yatırımdır”

İZBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten de, sözlerine Başkan Soyer’e İzmir’in sanat hayatına kattığı bu büyük armağan için teşekkür ederek başladı. Erten, "Bu gece burada buluşmamızı sağlayan bu girişim, buradaki varlığımız, birdenbire çok önemli tarihî bir adıma, çok büyük bir armağana dönüşüverir; çünkü tiyatro insana yatırımdır. Bu yatırım, maddi bir kazanç biçiminde değil, insanımızın ve toplumumuzun düşünce ve ruh zenginliği biçiminde geri döner. İzmir yerel yönetiminin yaklaşık iki yıl önce bu verimli topraklara özenle yerleştirdiği tohum, filizlendi, sürgün verdi, gelişti. Tiyatromuzun, kentin tiyatrosunun, sizin tiyatronuzun sonsuza kadar yaşaması umudu ile emeği geçenlere teşekkür ediyor, sanatla yüklü bir gelecek ve iyi seyirler diliyorum” dedi.

İzmir Şehir Tiyatrosu, pandemi ve kısıtlı seyirci uygulaması nedeniyle 3 Ekim’e kadar gala gösterimine İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde devam edecek. Gala’nın ardından Azizname, 6 Ekim’den itibaren İzmir Sanat’ta İzmirli izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

1946’dan bugüne

1946’da tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Avni Dilligil’in yönetiminde başlayıp dört yıllık serüveni sona eren Şehir Tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989 yılında Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı; ancak bu çaba Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi.

Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında yer alan Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen Şehir Tiyatroları, özenli bir sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu. İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in deyimiyle “tiyatronun töresi gereği” 1 Ekim’de perde açtı.

Galaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve eşi Gönenç Bilgen Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve eşi Figen Kırkpınar, eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, İZBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.