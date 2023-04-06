Pehlivan’dan kredi eleştirilerine net yanıt

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, nisan ayı meclis oturumunda önceki yıl kullandıkları kredi için yöneltilen eleştirilere “Biz bu krediyi, 14,5 yıllık ödenmeyen ikramiyeler, 4,5 ay geriden gelen maaşlar gibi işçi alacaklarımız, Menemen esnafımıza gırtlağa kadar borca dayanmış bir kurumun borçlarını ödemek için kullandık. Yine olsa yine aynısını yaparım. İşçimiz için, Menemen halkı için, Menemen esnafımız için canımı veririm” yanıtını verdi.

Menemen Belediyesinin nisan ayı 2. meclis oturumu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleşti. Meclisin gündeminde yer alan 2022 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla meclisten geçti. Faaliyet raporu oylaması öncesi konuşan Menemen Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ali Yılmaz, 1 Şubat 2022 tarihinde Menemen Belediyesinin aldığı 25 milyon lira kredi için açtıkları davanın leyhlerine sonuçlandığını dile getirdi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Faaliyet raporuna olumlu yönde oy veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuçta biz hepimiz biriz, ‘birlikte yönetelim’ mantalitesindeyiz. Katkı koyan koymayan bütün meclis üyesi arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Faaliyet raporunun içeriğinde zaten bütün yıl bu yapmış olduğumuz bütün etkinliklerimizi yapmış olduğumuz icraatlarımızı ifade ettik. Ali Yılmaz, 25 milyon TL krediden bahsetti. Davayı kazandıklarından bahsetti. Evet 25 milyon TL kredi kullandık ve bu konuyla ilgili yargılanıyorum. Biz bu 25 milyon TL’yi neden kullandık? 14,5 yıllık ödenmeyen ikramiyeler, 4,5 ay geriden gelen maaşlar gibi işçi alacaklarımız ve Menemen esnafına gırtlağa kadar borca dayanmış bir kurumun borçlarına ödemek için bu krediyi kullandık. Yine olsa yine aynısını yaparım. İşçimiz için, Menemen esnafı için, Aydın Pehlivan ceza almış zerre-i miskal umurumda değil. Menemen halkı için de işçimiz için de Menemen esnafımız için de canımı veririm” dedi.

“Karınca gibi çalışıyorum”

Seyrek’teki arsa satışları hakkında da konuşan Pehlivan, “Arsalar sürekli bir temcit pilavı gibi önümüze geliyor. Seyrek arazilerimizle ilgili ihaleye çıkıldı ve satış yapıldı. Biz şu anda Menemen’in, Menemenli kıymetli hemşehrilerimizin geleceğini düşünüyor, önünü açıyoruz. Göreve gelmiş olduğumuz gün Türkiye’nin en borçlu ilçe belediyelerinden biri iken şu anda bu irade, bu 16 inanmış arkadaşımızın da destekleri ile birlikte Menemen’imizi Türkiye’nin en borçlu ilçe belediyelerinden biri olma durumundan çıkardık. Menemen’imize hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimden beri karıncadan daha çok çalışıyorum. Faaliyet raporuna bakın, neler yapmışız görün. Bu işler ağustos böceği gibi yan gelip yatmakla olmuyor” diye konuştu.