Pehlivan: "Menemen çömlekçiliğinin dünyaya açılması için elimizden geleni yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı dev vazo ile adını geniş kitlelere duyuran dünya şampiyonu Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu, Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanlığına seçildi. Taşhomcu, yönetim kurulu ile birlikte ilk ziyaretini Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a yaparken, Pehlivan, “Menemen çömlekçiliği ortak akıl ve ortak güçle inanıyorum ki çok özel çalışmaların altına imza atacak. Menemen çömlekçiliğinin; yani usta ellerimizin dünyaya açılması anlamında elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Menemen Çömlekçiler Derneği Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi. İki adaylı seçimde Ahmet Taşhomcu ve Ali Hikmet Koç başkanlık için yarıştı. Seçimin galibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu oldu. Aynı zamanda dünya şampiyonu olan Taşhomcu, “Seçimin kazananı Menemen oldu; çünkü bu seçimin kaybedeni yok. Her arkadaşımız bizim için çok değerli. Bizler hünerli ellerimizle kıymetli eserler ortaya çıkarıyoruz. Eserlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak adına elimizden geleni yapacağız ve daha çok çalışacağız. Menemen için hayırlı olsun” diye konuştu.

İlk ziyaret belediyeye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı 2.2 metrelik dev vazoyu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile birlikte Ankara’da takdim eden Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu’nun Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı sıfatıyla ilk ziyaret durağı da belediye oldu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’a Menemen çömlekçiliğini tekrar canlandırdığı ve içten destekleri için teşekkür eden Taşhomcu, şöyle konuştu:

“Menemen’de adeta uyuyan bir dev uyandı. Çömlekçilik sayenizde adına yakışır şöhretini tekrar kazanıyor, Menemen Çömlekçiliği canlanıyor. Menemen Uluslararası Çömlek Festivali de dünyadan ve Türkiye’den katılımlarla çok güzel oldu. İnşallah beraberce daha nice işler yapacağız.”

“Eşsiz ustalarımız, hassasiyetimiz”

Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Menemen, sanayi gibi tarım gibi birçok konuda kendine has özellikleri bulunan bir kent. Menemen’in en önemli değerlerinden biri de çömlekçilik. Eşsiz usta sanatçılarımız konusunda hassasız. Menemen çömlekçiliğinin; yani usta ellerimizin dünyaya açılması anlamında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sanatçıyı ağırladığımız Menemen Uluslararası Çömlek Festivalinin ilki yoğun ilgi gördü. Gelecek yıl aynı birlik ve beraberlik çatısıyla daha iyisini yapacağız. Sizlere ve yönetiminize başarılar diliyorum."