Pehlivan, belediye personeliyle bayramlaştı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı nedeniyle belediye personeliyle bayramlaştı. Personele iyi bir bayram tatili dileyen Başkan Vekili Pehlivan, "Bayram tatilini iyi değerlendirin, iyi dinlenin. Ailelerinize ve dostlarınıza zaman ayırın ve bayramlaşmayı ihmal etmeyin" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı sebebiyle belediye personeliyle birlikte Menemen Belediyesi Düğün Salonu’nda bayramlaştı. Başkan Vekili Pehlivan, “Bayramlar bir fırsattır. Kardeşliğin yenilenmesi, dostluğun yenilenmesi, küskünlüklerin sonlandırılması için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Hepinizin ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı’nı bütün kalbimle kutluyorum. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Ailelerinizle sevdiklerinizle bir arada olacağınız, bayram coşkusunu kalplerinizde hissedeceğiniz bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu. Bayram süresince hizmeti aksatmayacak çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Vekili Pehlivan, “1 yılı aşkın bir süredir sizlerle birlikte Menemen’e hizmet ediyorum. Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi her birinizin bende yeri çok özel. Sizlerle aynı ekipte olmaktan, birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Kıymetli varlığınızı, samimiyetinizi bana her zaman hissettirdiniz. İyi ki varsınız. İlçemizin yükünü çeken emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler vasıtasıyla tüm hemşerilerimin de bayramlarını kutluyorum” sözlerine yer verdi.