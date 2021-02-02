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Patronun yerine koçluk geldi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında kullanılan en iyi koçluk uygulamalarının konuşulduğu “Değişimi Koçluk ile Yönetin” başlıklı bir webinar etkinlik düzenleyerek, ICF Türkiye yetkililerini üyeleriyle buluşturdu.

İZMİR 02.02.2021, 14:22
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Patronun yerine koçluk geldi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasında kullanılan en iyi koçluk uygulamalarının konuşulduğu “Değişimi Koçluk ile Yönetin” başlıklı bir webinar etkinlik düzenleyerek, ICF Türkiye yetkililerini üyeleriyle buluşturdu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), “Değişimi Koçluk ile Yönetin” başlıklı bir webinar etkinliği düzenledi. Programda, liderlik potansiyelini daha yukarılara çekerek kurumlarda verimliliği artırmak, bakış açılarını değiştirmek ve becerileri geliştirmek üzerine kurum genelinde gerçekleştirilen deneyimler paylaşılırken, programa; Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği ICF Türkiye Ege Bölge Temsilcisi Çakır Dilek Yunar ve ICF yetkilileri Serdar Samsun, İlkay Öğrenci, Serkut Kızanlıklı katılım gösterdi.

Dünyada 40 binden fazla üye sayısına ulaşan Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global’in bir şubesi olan ICF Türkiye yetkililerinin konuşmacı olduğu organizasyonda; “Dünyada ve Türkiye’de profesyonel koçluk”, “Değişimin yönetiminde koçluğun gücü ve etkisi”, “dayanışma”, “dayanıklılık”, “denge” ve “dönüşüm” gibi başlıklar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, değişimin yaşandığı yeni bir çağda olunduğunu ifade ederek, bu süreçte yöneticilerin koçlara dönüşmesinin de zorunlu hale geldiğine dikkat çekti. Yelkenbiçer, “Küreselleşme, hızla büyüyen rekabet dünyası, her alanda yaşanan değişim ve yenilikler tüm örgütleri yeniden yapılanmak, işletmelerdeki yöneticileri ve çalışanları da çağa ayak uydurmak için kendilerini sürekli geliştirmek ve değiştirmek zorunda bırakmıştır. Günümüz iş dünyası ve yönetim anlayışı; yöneticinin, direktif verme ve denetleme yerine geliştirme, destekleme ve yol gösterme yetkinliklerinin önem kazanmasını sağlamıştır. Liderler bu nedenle artık; rehber, kılavuz, ekip lideri, mentor gibi unvanlar almaya başlamıştır. Yönünü belirleyen, hedefine odaklanan, takımıyla, amaca yönelik ilişkiler kuran liderler değişimin öncüleri olmaktadır. Günümüz iş dünyasında örgütler ve çalışanlar, daha iyiye ulaşmak, başarılı ve yüksek performansa sahip olmak, değişimi yönetebilmek için bir uzmana yani koça ihtiyaç duymaktadır” dedi.

“Değişimlerle başa çıkmak için koçluk iyi bir araç”

Değişimlerle başa çıkmak için koçluğun iyi bir araç olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, “Koçluk; bireysel düzeyde sağladığı desteğin yanı sıra sürekli hale gelen değişim ve gelişim gereksinmelerine de katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle koçluk, değişim öncülerini yeniden yapılandırmakta, başarıyı hedefleyen örgütlere ve bireylere rehberlik ederek temel bir rol üstlenmektedir. Çağdaş yöneticiler, çalışanlarına kılavuzluk yaparak, cesaretlendirerek ve motive ederek, patrondan çok koç olmakta, bundan dolayı da otorite odaklı yaklaşımları bırakıp çalışanlarını yetkilendirerek liderlik tarzlarını değiştirmektedir. Yöneticilerin anlatan değil soru soran, karşısındakini korkutan değil etkileyen, astlarını tehdit etmek ya da ezmek yerine onları cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi seçen kişiler olmaları beklenmektedir. Koçluk kavramı, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır” ifadelerini kullandı.

ICF Türkiye Ege Bölge Temsilcisi Çakır Dilek Yunar de, koçluk mesleğinin Türkiye’de güvenilirliğini sürdürmek için programlar ve standartlar oluşturduklarını dile getirdi. Yunar, “Mesleğimizin güvenirliğini artırmak üzere iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve diğer koçluk dernekleri ile ortaklıklar gerçekleştirmek, üyelerimiz ile güçlü ilişkiler kurmak, ICF Global’de gerçekleşen değişim ve yeniliklere paralel olarak yönetmeliklerimizi güncellemek, ele alacağımız başlıca konular arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“Koçluk mesleği geleceğin 50 mesleği arasında”

Yunar, "2019 ABD pazar büyüklüğü yaklaşık 15 milyar dolar, 2022 tahmini ise yaklaşık 22 milyar dolar. Koçluk becerilerini kullananların yüzde 61’i yüksek lisans veya doktora, yüzde 33’ü lisans mezunu olanlardır" diyerek sözlerini tamamladı.

ICF yetkililerinden Serdar Samsun ise profesyonel koçluğun, kesinlikle danışmanlık, mentorlük, eğitim modeli ve terapi olmadığını ifade etti.
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